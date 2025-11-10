Vi växer och söker nu en Servicetekniker till vårt team!
Dala Lantbruksmaskiner Service AB / Maskinreparatörsjobb / Falun
2025-11-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Dala Lantbruksmaskiner Service AB i Falun
Är du tekniskt intresserad, noggrann och gillar att lösa problem? Vi utökar nu vårt team och söker en servicetekniker som vill arbeta med service, reparation och installation av robotgräsklippare - samt bidra till försäljning och kundrådgivning.
Hos oss på Dala Lantbruksmaskiner erbjuder vi allt för skog & trädgård, entreprenad, lantbruk, markvård och grönytor. I vår välfyllda Husqvarna butik hittar du ett stort sortiment av bl.a. motorsågar, robotgräsklippare, tillbehör och funktions- och skyddskläder. Vi har även en komplett verkstad där vi reparerar och servar trädgårds-lantbruk & entreprenadmaskiner.
Om Tjänsten
Utföra felsökning, service och reparationer av robotgräsklippare
Hjälpa kunder med installationer och uppstart
Ge support och rådgivning både i verkstaden och ute hos kund
Delta i försäljning av robotgräsklippare, tillbehör och reservdelar
Du blir en viktig del av ett växande företag med fokus på kvalitet, kundnöjdhet och smarta tekniska lösningar.
Vi söker dig som
Har ett genuint teknikintresse och gillar att arbeta praktiskt
Har erfarenhet av felsökning, el- eller mekaniskt arbete (meriterande men inte ett krav)
Är serviceinriktad, ansvarstagande och gillar att arbeta i team
B-körkort
Vi erbjuder
En varierande och utvecklande roll i en bransch som växer snabbt
Utbildning inom robotteknik och produktsortiment
Trevliga kollegor och en rolig arbetsplats med högt tempo, variation och härliga kunder
Fast heltidsanställning
Placeringsort
Dala Lantbruksmaskiner AB
Falun, Ingarvsvägen 3
Ansökan
Maila din ansökan med CV och kort personligt brev till info@dalamaskin.se
senast 12 December 2025.
Urval sker löpande - så vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: info@dalamaskin.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dala Lantbruksmaskiner Service AB
(org.nr 556394-9899)
Ingarvsvägen 3
)
791 77 FALUN
