Vi växer och söker nu 4 handledare till vår butik i Malmö, Cypressvägen 8
2026-02-12
Föreningen Öppna Hjärtat är en ideell idéburen verksamhet med kristna värderingar. Föreningen driver idag tio secondhandbutiker i Skåne. Allt överskott från butikerna går till Barnmissionens hjälpverksamhet för nödlidande barn och familjer i Afrika, Östeuropa och Asien. Vi som arbetar i detta gör det med "hjärtat på rätta stället" inför alla människor.
Butikerna bemannas av dels anställda, dels volontärer samt personer som befinner sig i arbetsmarknadens utkant och är i behov av arbetsträning, rehabilitering eller på sätt är på väg tillbaka in på arbetsmarknaden. Det är en verksamhet att växa i, där utvecklings-arbete med butik/försäljning/personal/ekonomi står i fokus.
Vi fortsätter att etablera nya butiker, både i Skåne och på andra platser. Här finns det möjlighet till personlig utveckling!
Om tjänsten.
Öppna Hjärtat Second Hand söker nu fyra handledare till vår butik i Malmö, Cypressvägen och tjänsterna är 50-100 procent. Vi söker dig som är intresserad av att leda medarbetare
Som handledare har du ett indirekt ansvar för verksamhetsutveckling, budget, resultat, personal, bemanning och arbetsmiljö samt den dagliga driften i butiken, med handledning, varumottagning, exponering i butiken, kundbemötande, öppethållande och bemanning är hela tiden i fokus.
Du kommer att arbeta utifrån de fastställda dokument som verksamheten har och implementera dem bland personalen. Du ska i ditt uppdrag som handledare arbeta med att nå uppsatta budgetmål, såväl som nöjda kunder och nöjda medarbetare enligt särskilda mätningar.
Butikschefen i Malmö för Föreningen Öppna Hjärtat är din närmaste chef. Du förväntas även att samarbeta med de andra butikerna i flera gemensamma frågor. Öppna Hjärtat Second Hand är en butikskedja där varurotation mellan butikerna sker för att rätt varor ska finnas i rätt butik och vid rätt säsong.
Du ansvarar för planering av logistik då butiken hämtar och levererar varor med egna fordon. Vård av våra inventarier och fordon ingår i tjänsten.
I butikerna arbetar vi också med biståndssortering av varor som inte säljs i butiken. Dessa distribueras via Barnmissionen till behövande människor via partner-organisationer i olika länder.
Då arbetsplatsen består av personal med olika bakgrund, aktuella förutsättningar och behov kommer du att arbeta med olika personalfrågor i stor omsorg om dessa personer. Arbetet består även i att skapa och bibehålla goda kontakter med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen och andra samarbetspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av ledarskap. Vi ser gärna att du har arbetat inom handel och har erfarenhet därifrån och att du har ett brinnande intresse för Second Hand. Framför allt kommer du arbeta med den operativa, dagliga driften i butiken och handleda de personer som befinner sig där. Du har ett motiverande och coachande ledarskap som hjälper personalen att uppnå uppsatta mål. Du är en person med förmåga att organisera och strukturera upp ditt arbete. Du är lösningsfokuserad och flexibel kring de utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet. Erfarenhet av second hand samt att personalfrågor är meriterande.
Vi förutsätter att du delar de kristna värderingarna då Föreningen Öppna Hjärtat vilar på kristen värdegrund. Vi är framför allt medmänniskor med öppna hjärtan.
Så ansöker du
För mer information, kontakta Lisa Hedlund, butikschef via mail enligt nedan samt att ansökan bestående av personligt brev och CV skickas till lisa.hedlund@oppnahjartat.se
Vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar. 15 februari är sista ansökningsdag.
Då vi inför denna rekrytering har tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Varaktighet, arbetstid, etc.
Omfattning: 50-100 %. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Ersättning
