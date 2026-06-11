Vi växer och söker en uppdragschef till Stockholm!
Saand Assistans AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-06-11
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Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Assistans AB!
SAAND är verksamma inom personlig assistans, ledsagning samt hushållsnära tjänster. Våra kontor finns idag i Linköping (huvudkontor), Solna, Uppsala, Sundsvall och Örebro.
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Vill du bli en ledande del av vårt växande härliga team i Stockholm? Vi söker en Uppdragschef till vår verksamhet inom personlig assistans! :)
Vi söker en engagerad uppdragschef som vill vara med och utveckla vårt fantastiska team och bidra till att vi fortsätter växa. Rollen innebär ett stort ansvar och spännande arbetsuppgifter, där du både är en nyckelperson för våra uppdragsgivare och en inspirerande ledare för våra assistenter.
Vad du kan förvänta dig hos oss:
Du kommer att vara en central och uppskattad del av vårt team. Vi värdesätter ett gott arbetsklimat där du får frihet att agera självständigt, samtidigt som du har stöd av ett härligt och engagerat team. Vi tror på att arbeta med glädje och ha roligt tillsammans – här kommer du att trivas, kan vi med säkerhet påstå! :)
Om rollen:
Som uppdragschef har du ett tvådelat ansvar:
Personlig assistans för uppdragsgivaren: Här ingår bland annat schemaläggning, social dokumentation, genomförandeplaner och mer.
Arbetsledare för assistenterna: Du ansvarar för rekrytering, medarbetarsamtal och uppföljning.
Dina arbetsuppgifter kommer vara både varierande och utmanande, med ett stort fokus på att bygga förtroendefulla relationer och säkerställa hög kvalitet i arbetet. Här är några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Kundrelationer: Bygg och underhåll starka relationer med våra uppdragsgivare.
Coachning och arbetsledning: Stöd och vägledning till personliga assistenter.
Rekrytering, schemaläggning och tidrapportering.
Medarbetarsamtal och årliga lönesamtal.
Social dokumentation och myndighetskontakter (Försäkringskassan, kommuner etc.).
Om dig:
Vi söker dig som har en relevant teoretisk utbildning och erfarenhet från arbete inom personlig assistans. Du har ett gott nätverk inom området och är väl insatt i LSS-lagstiftningen.
Vi söker dig som är:
Har jobbat inom just personlig assistans! (Krav)
Relationsskapande och har lätt för att vinna andras förtroende.
Prestigelös, ansvarstagande och engagerad i att stödja andra i deras utveckling.
Lösningsorienterad, initiativrik och van vid att arbeta självständigt såväl som i team.
Engagerad i att utvecklas själv och skapa utveckling för andra.
Ett krav om du har körkort, då resande kan förekomma.
Vi ser gärna att du har en utbildning inom personal vetenskap eller liknande.
Tjänsten utgår från vårt kontor i Solna, men viss flexibilitet i resande kan förekomma.
Ansök redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877), https://www.saandassistans.se
- (visa karta
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105 35 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9959150