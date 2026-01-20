Vi växer och söker butiksmedarbetare till vår nya butik i Västerås!
Swedemount Sportswear & Fashion AB / Butikssäljarjobb / Västerås
2026-01-20
Om oss på Swedemount
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Vi är på en tillväxtresa - vill du hänga med?!
Brinner du för sälj och motiveras av att leda och inspirera människor, då kan detta vara jobbet för dig! Vi erbjuder ett roligt och spännande jobb i en platt organisation där alla medarbetare har en viktig roll och får chans att påverka.
Du har nu möjlighet att vara med och starta upp vår nya butik i Västerås!
Vad söker vi
Är du intresserad av sport och friluftsliv samtidigt som du brinner för att leverera kundservice i toppklass? Då kanske det är dig vi söker till tjänsten som butiksmedarbetare hos Sportshopen i vår snart nyöppnade butik i Västerås. Så passa på häng med och bygg upp något nytt!
Vi söker dig som är en engagerad och positiv medarbetare. Du kommer att arbeta i ett fartfyllt team med ett flertal olika arbetsuppgifter. På Sportshopen drivs vi av att hela tiden vilja bli bättre samt att erbjuda den bästa servicen till alla våra kunder.
På jobbet
Vi söker dig som alltid möter våra kunder med ett glatt leende och med bästa möjliga serviceupplevelse! Utöver god kundservice och försäljning inkluderar arbetsuppgifterna till exempel kassaarbete, skyltning, prismärkning, uppackning och påfyllning av varor. En viktig del i arbetet är även att hålla ordning i butiken och se till att rätt vara är på rätt plats.
Vi söker dig som har erfarenhet från detaljhandeln sedan tidigare, helst med erfarenhet från outdoor/sport. Som person är det viktigt att du är driven och social samtidigt som du är en lagspelare som har lätt för att samarbeta.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och brinner för att leverera god service till våra kunder. Vi tror att du med din positiva inställning och goda kommunikation bidrar till ett gott arbetsklimat. En hög initiativförmåga och målmedvetenhet är något vi värdesätter. Du har ett genuint intresse för sport- och fritidsprodukter och vi ser gärna att du har en aktiv livsstil.
Våra villkor
Tjänsterna är tillsvidareanställningar som inleds med sex månaders provanställning. Att arbeta hos oss innebär varierande arbetstider och arbete på helger förekommer. Tillträde sker så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Vi söker följande:
- 80%- 3 stycken medarbetare
- 60 % - 3 stycken medarbetare.
Urval och intervjuer sker löpande och anställningen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av.
Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund. Vi gör kreditupplysning såväl som utdrag ut brottsregister på våra slutkandidater.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vänligen notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Vi undanbeder oss även kontakt med andra rekryterings kanaler.
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 23 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken - kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på http://www.sportshopen.com.
Månadslön, timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Västerås Sportshopen
