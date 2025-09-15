Vi växer och behöver bli fler - undersköterska till ortopedi Skövde
2025-09-15
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Arbetsplatsbeskrivning
Ortopediavdelningarna i Skövde söker undersköterskor.
Vi söker medarbetare till avdelning 81/82 (Ortopedi/ÖNH/Ögon) och till 83/84 (Ortopedi/Infektion). På ortopediplatserna på resp. avdelning tar vi emot patienter för akut vård med skador i rörelseapparaten, både muskulärt och i skelett. De flesta ortopedipatienterna har korta vårdtider och goda förutsättningar att bli återställda efter sina skador. På vårdplatserna för ÖNH/Ögon tar vi emot patienter för akut och planerad vård samt patienter med cancerdiagnos. I patientgruppen ingår även käkkirurgipatienter. På infektionsplatserna tar vi emot patienter med alla möjliga typer av infektioner som kräver inneliggande behandling.
Detta får du som medarbetare
Hos oss kommer du att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter som undersköterska vid vårdavdelning så som omvårdnad, måltider, provtagning, kontroller mm. Vi arbetar tillsammans i team, där vi lär av varandra och hjälps åt. Du har stora möjligheter till personlig utveckling samt vara delaktig i avdelningens förbättringsarbete och ansvarsområden.
Vi vill att du ska få rätt förutsättningar för att känna dig trygg i din roll. Som nyanställd undersköterska får du:
introduktion inom våra områden av personal som har erfarenhet.
arbeta med moderna hjälpmedel, väl fungerande rutiner och riktlinjer.
arbeta på plan åtta i fina lokaler med ergonomiska arbetsplatser och fantastisk utsikt
vara med och påverka avdelningens utveckling.
Känns detta spännande - skicka in din ansökan. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
