Vi växer , nu söker vi fler verkstadshjältar!
Pbz, Performance By Z AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2026-07-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pbz, Performance By Z AB i Uppsala
Verkstadshjältar sökes till PBZ – Performance by Z AB
Vill du arbeta med allt från service och reparationer till motorbyggen, felsökning och specialprojekt? Då kan du vara den vi söker!
PBZ – Performance by Z AB växer och söker fler engagerade medarbetare till vår verkstad.
Vi söker flera olika personer och kompetenser , du behöver inte kunna allt i listan nedan. Oavsett om du är specialist inom ett område eller har bred erfarenhet vill vi gärna höra från dig.
Vi söker bland annat:
Bilmekaniker
Servicetekniker
Diagnostekniker
Svetsare (MIG/TIG är meriterande)
Fordonstekniker
Specialbyggare (Fabricator)
Vi söker dig med stort fordonsintresse och teknisk förståelse.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Beroende på din kompetens och roll kan du komma att arbeta med:
Service och reparation av personbilar
Diagnostik och felsökning
Motor- och prestandabyggen
Klassiska bilar
Specialprojekt
Utvecklingsarbete
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för fordon och teknik.
Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vill utvecklas och lära dig mer.
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav för rätt person. Det viktigaste är att du har rätt inställning och ett stort engagemang.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete.
Arbete med spännande projekt och prestandabilar.
Trevliga kollegor och en modern verkstad.
Möjlighet till kompetensutveckling.
Heltid, deltid, kvällar, helger eller projektanställning beroende på överenskommelse.Så ansöker du
Är du osäker på om du passar? Hör av dig ändå! Vi söker flera olika profiler och är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade personer.
Skicka din ansökan till info@pbz.se
eller kontakta oss på 0708-206050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: info@pbz.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PBZ, Performance By Z AB
(org.nr 556675-9386)
Märstagatan 12 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pbz, Performance By Z AB Kontakt
Arash Adib arash.adib@pbz.se 0708-206050 Jobbnummer
9993223