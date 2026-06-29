Vi växer i Norra Svergie Vill du forma framtidens samhälle med oss?
Ramboll Sweden AB / Byggjobb / Luleå Visa alla byggjobb i Luleå
2026-06-29
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Skellefteå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du arbeta med samhällsbyggnadsprojekt som gör verklig skillnad i regioner där utveckling, industri och infrastruktur står i stark tillväxt? Motiveras du av att kombinera teknik, digitalisering och hållbarhet i projekt som påverkar både människor, näringsliv och samhällsutveckling i norra Sverige? Och vill du vara med och bygga upp och stärka vår närvaro i norra Sverige?
Om du känner igen dig kan detta vara rätt möjlighet för dig.Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Ramboll växer i norra Sverige och vi söker fler engagerade kollegor som vill vara med och utveckla våra kontor och vår verksamhet i regionen. Här finns en unik kombination av stora industrisatsningar, komplex infrastruktur och samhällsutveckling som skapar spännande möjligheter för framtidens hållbara lösningar.
Hos oss arbetar vi enligt strategin The Partner for Sustainable Change. Det innebär att vi varje dag bidrar till att utveckla samhällen, stärka infrastruktur och skapa lösningar som håller över tid – för både människor och miljö.
Vi kombinerar lokal närvaro i norra Sverige med global expertis och arbetar i projekt av varierande storlek och komplexitet, tillsammans med både offentliga och privata kunder.
Din roll
Vi vill forma rollen tillsammans med dig, baserat på din erfarenhet och dina styrkor. Du kan till exempel komma att:
Leda uppdrag och projekt som uppdragsledare
Ansvara för tekniska lösningar som teknikansvarig
Arbeta som projektör i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen
Bidra till utveckling av digitala arbetssätt och metodik
Samverka med kollegor lokalt i norra Sverige samt nationellt och internationellt
Vi tror på flexibilitet och på styrkan i olika kompetenser. Hos oss får du möjlighet att växa inom flera delar av verksamheten och bidra till att forma vår fortsatta etablering i norra Sverige.
Vi söker dig som
Har erfarenhet inom samhällsbyggnad, exempelvis inom väg, infrastruktur, industri eller liknande område
Är nyfiken på digitalisering, innovation och hållbara lösningar
Är kommunikativ, samarbetsinriktad och trivs i team
Vill bidra till utvecklingen av norra Sverige och framtidens infrastruktur
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från större infrastrukturprojekt, industriprojekt eller arbete i multidisciplinära team. Erfarenhet av samarbete med entreprenörer och internationella projekt är också värdefullt.
Välkommen till Ramboll Transport och Ramboll Sverige Ramboll
Ramboll är ett av Sveriges ledande internationella teknik- och arkitekturkonsultbolag. Vi har omkring 30 kontor i Sverige och cirka 1 800 experter som arbetar tvärdisciplinärt inom bygg, transport, energi, miljö och vatten. Globalt är vi omkring 18 000 medarbetare i 35 länder.
Vi kombinerar lokal kunskap med global expertis för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring. Det är vad vi kallar Bright Ideas. Sustainable Change.
Inom Transport arbetar vi med att utveckla hållbara transportlösningar och infrastruktur som stärker tillgänglighet, konkurrenskraft och livskvalitet i hela landet, inte minst i norra Sverige där utvecklingen är särskilt stark.
Låt oss veta mer om dig
Vi vet att många bara söker roller där de uppfyller alla krav. Men vi tror att driv, nyfikenhet och potential är minst lika viktigt som ett perfekt CV.
Om du känner att du passar in i beskrivningen, men inte uppfyller allt, uppmuntrar vi dig ändå att söka. Det kan vara just dig vi letar efter – eller en annan roll i vårt team.
Skicka gärna in ditt CV eller några rader om dig själv som första steg. Vi ser fram emot att höra från dig.
Vi växer i norra Sverige – bli en del av vår resa. Klicka på "Sök nu" och hör av dig till oss.
Lika möjligheter för alla
För att skapa samhällen och städer där både människor och natur kan blomstra behöver vi olika erfarenheter och perspektiv. Det är våra olikheter som gör att Ramboll och våra medarbetare ständigt utvecklas! Vi välkomnar ansökningar oavsett ålder, könstillhörighet, kulturell bakgrund, livssituation eller livsåskådning. Vi värdesätter en inkluderande arbetsmiljö och kultur och strävar efter att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla medarbetare. Vi lyssnar och lär av varandra, och ser till att det finns en balans mellan arbete och fritid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Köpmangatan 40B (visa karta
)
971 26 LULEÅ Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Luleå Jobbnummer
9983344