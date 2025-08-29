Vi växer! Elevassistenter till Anpassad grundskola
2025-08-29
Partille kommun har idag 40 000 invånare och är en förstad i utveckling. Det är upp till oss 2 900 anställda att leverera kvalitet och service som gör det gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Detta med grund i våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet från förskola och fritids till förskoleklass, grundskola, anpassad skola, gymnasieskola, vuxenutbildning och olika uppdragsutbildningar. Vår vision är att varje elev lämnar skolan rik på kunskaper och övertygad om sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Alla elever ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik. Utbildningsförvaltningens olika verksamheter har ett tydligt gemensamt fokus på alla barn och elevers förutsättningar för fullföljda studier.
Anpassad grundskola i Partille kommun är belägen på två grundskolor i Öjersjö. Årskurs 1-4 går på Öjersjö Brunn och årskurs 1-9 på Öjersjö Storegård. Skolorna ligger i ett mycket trevligt och expansivt område med närhet till stad och natur samt bara ca 20 minuters bussväg från Korsvägen i Göteborg. Vi har en trevlig arbetsmiljö i moderna och ändamålsenliga lokaler. Vi har idag ca 80 elever i vår växande verksamhet och nya på väg in.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Är du en pedagogisk, trygg och flexibel person? Här har vi ett uppdrag för dig! Till anpassad grundskola i Partille kommun söker vi nu tre elevassistenter. Du kommer att arbeta med elever som har intellektuella funktionsvariationer, exempelvis olika former av neuropsykiatriska diagnoser och ibland förekommer utåtagerande beteenden. Som elevassistent är du med elevgruppen under skoldagens alla moment. Det kan innebära att du kan leda en aktivitet, finnas som stöd under lektioner, på raster och i vår fritidshemsverksamhet.
Du arbetar för att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande, i nära samarbete med speciallärare, lärare i fritidshem och förskollärare. Arbetet präglas av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikationsstrategier.
Partille kommun vill vara en hälsofrämjande arbetsplats och därför får du som medarbetare ta del av en rad förmåner såsom olika fritids- och friskvårdsaktiviteter, friskvårdsbidrag och förmånscykelKvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning från barn- och fritidsprogrammet, stödassistent eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser att du som söker har arbetsrelaterad erfarenhet av att leda grupper, kompetens om neuropsykiatriska diagnoser, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du behöver kunna uttrycka dig väl i det svenska språket i både tal och skrift. Arbetet är fysiskt belastande, det kan förekomma tunga lyft och ibland höga ljud vilket du behöver kunna hantera.
Det är av meriterande om du har kännedom om skolans styrdokument då du kommer att vara delaktig i att planera, genomföra, dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, särskilt vid förhållningssätt och flexibilitet samt samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du har en hög grad av personlig mognad, att du är trygg och stabil såväl i ditt yrkesutövande som i din person. Du är duktig på att bygga professionella och för ändamålet hållbara relationer med elever och vårdnadshavare.
Passar den här beskrivningen in på dig, så tveka inte att söka tjänsten hos oss!
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om spännande utvecklingsarbeten som pågår i vår verksamhet!https://www.partille.se/barn--utbildning/inblick/
I den här rekryteringen vill vi inte att du skickar in personligt brev. Du kommer i stället få besvara ett antal enkätfrågor i samband med att du skickar in din ansökan. Detta i syfte att samla in relevant information för rekryteringen, där alla sökande får besvara samma frågor. Svaren används sedan tillsammans med ditt CV i urvalsprocessen. Skulle vi trots allt få in personligt brev kommer detta inte att beaktas.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Även ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister behöver uppvisas innan anställning.
Vi eftersträvar mångfald bland personalen avseende kön, ålder och kulturell/etnisk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via e-post eller i pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Katarina Wärn 031–392 20 73 Jobbnummer
