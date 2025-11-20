Vi växer - Vill du bli en del av vårt hemtjänstteam?
2025-11-20
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Vi växer - Vi söker nu Vårdbiträden och undersköterskor!
Vill du bidra med din kompetens och ditt hjärta? Välkommen till hemtjänsten i Kungälv!
Är du redo att bli en nyckelperson i framtidens hemtjänst? Hos oss i Kungälvs kommun får du chansen att arbeta i en verksamhet som ligger i framkant där innovation, digitalisering och teamarbete är en naturlig del av vardagen.
I hemtjänsten står individen i fokus, du arbetar personcentrerat utifrån brukarens behov. Tillsammans skapar vi en trygg och värdig vardag för våra brukare genom omsorg, service och stöd utifrån deras individuella behov och önskemål. Som medarbetare i hemtjänsten arbetar du självständigt och får ta ansvar för dina arbetsuppgifter men du har alltid dina kollegor nära till hands.
Vi erbjuder dig:
- Ett meningsfullt och varierat arbete.
- Ett starkt team som stöttar varandra.
- Möjlighet till personlig utveckling och vidareutbildning.
- En arbetsplats där idéer och initiativ uppmuntras.
Läs mer om oss: https://go-care.se/lediga-tjanster/kungalvs-kommun
Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omsorg, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid.
Som medarbetare i hemtjänsten är du en viktig del i våra brukares liv. Du ger stöd i vardagen, från personlig hygien och social samvaro till aktiviteter och ledsagning. Du har även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån brukarens behov.
Du kommer att:
- Vara fast omsorgskontakt.
- Hjälpa till med hushållssysslor såsom städning, måltider och tvätt.
- Stötta brukare med veckoinköp via iPad.
Arbetstider: Dag, kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg och har ett genuint intresse för människor. Du har förmågan att arbeta självständigt, där du själv tar ansvar för ditt arbete och bidrar till verksamhetens utveckling genom att ta egna initiativ. Samarbetsförmåga och empatisk förmåga är viktiga egenskaper, då du kommer att ha daglig kontakt med våra brukare och deras anhöriga. Vi ser gärna att du har en helhetssyn och är kvalitetsmedveten i ditt arbete, där du strukturerat och tydligt utför dina arbetsuppgifter.
För att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan krav:
- Utbildad vårdbiträde.
- Goda kunskaper i svenska språket, muntligt och skriftligt.
- Ha goda datakunskaper.
- B-körkort eller kunna cykla.
Det är meriterande att:
- Utbildad undersköterska
- Uppvisa bevis om skyddad yrkestitel, alt. tjänstgöringsintyg som styrker att du var tillsvidareanställd med titeln undersköterska 1 juli 2023.
- Tidigare ha arbetat inom vård och omsorg.
- Ha erfarenhet av social dokumentation.
- Kunna uppvisa VOC-diplom.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och bemötande.
Förutom kompetenta kollegor och närvarande chefer erbjuder vi dig:
- Heltidstjänst.
- Möjlighet till deltidsarbete.
- 37 timmar/vecka = heltid.
- Goda möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling.
- En verksamhet i framkant inom digitalisering, vi har bland annat tekniska hjälpmedel såsom nyckelfria lås, schema och social dokumentation i mobilen, digital läkemedelssignering och tillsyn via kamera.
- Tillgång till vår lärplattform.
- Friskvårdsbidrag.
- Ersättning för nikotinhjälpmedel.
Om du tidigare har varit anställd inom Kungälvs kommun kommer vi att kontakta dåvarande chef för att ta interna referenser som en del av vår rekryteringsprocess.
I Kungälvs kommun värdesätter vi mångfald och inkludering - hos oss är olikheter en styrka.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan!
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen.
