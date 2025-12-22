Vi växer - och vi vill fortsätta växa med rätt människor vid vår sida!
2025-12-22
Därför söker vi nu en driven och engagerad rekryterare som älskar att bygga relationer och brinner för att hitta talanger som gör skillnad. Hos oss är rekrytering mer än en process - det är en strategisk nyckel till vår framgång och vår kultur.
Vi tror på att behålla rekryteringen inhouse, för att verkligen förstå vår verksamhet och våra behov. Här får du en roll där du är med och formar framtiden - både för oss och för våra medarbetare.
Din roll hos oss
Som rekryterare blir du en central del av vårt team. Du kommer att:
• Äga hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys till signerat avtal.
• Vara ett stöd för chefer och en trygg partner genom hela processen.
• Head-hunta och searcha med fingertoppskänsla - du vet var talangerna finns och hur du når dem.
• Skapa ett första intryck som imponerar - både för kandidater och kollegor.
• Bidra till hållbar rekrytering där rätt person hamnar på rätt plats.
• Delta i onboarding - du ser till att nyanställda får en bra start och känner sig välkomna.
Introduktion och arbetssätt
Du börjar med att lära känna vår verksamhet på djupet - genom dialog med chefer och tid ute i organisationen. Du disponerar din tid själv, utifrån verksamhetens behov och med hänsyn till chefernas kalender. Tjänsten är på 60%, vilket ger dig flexibilitet att planera ditt arbete på ett sätt som fungerar för dig och oss.
Vem är du?
• Du älskar människor och har en naturlig förmåga att bygga relationer.
• Du är handlingskraftig, tar ägarskap och får saker att hända.
• Du har erfarenhet av search och headhunting och vet hur man hittar de svåråtkomliga kandidaterna.
• Du trivs med att arbeta tillsammans och ser värdet i ett starkt team.
Varför välja oss?
Hos oss får du en roll med stort ansvar och frihet att påverka. Du blir en del av ett företag som växer - men som gör det med hjärta, hållbarhet och långsiktighet i fokus. Vi tror på att bygga relationer, skapa engagemang och ge människor en bra start. Och vi vill att du ska vara med på den resan.
Dematek är ett familjeägt företag där vi månar om vår personal och vi tycker att vi har en stark teamkänsla där vi arbetar tillsammans för att uppnå våra mål. Vi erbjuder dig marknadsmässig lön, kollektivavtal, semester, arbetstidsförkortning, utbildning och förmåner via Benify såsom friskvårdsbidrag och rabatter hos många företag.
Vi arbetar utefter våra värdeord ÄGARSKAP - HANDLINGSKRAFT - TILLSAMMANS - HÅLLBART.
Skicka in ansökan med personligt brev och CV på svenska eller snabbansök via LinkedIn. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Läs mer om vårt erbjudande som arbetsgivare på vår karriärsida!
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dematek AB
(org.nr 556473-4886) Arbetsplats
Dematek Jobbnummer
9661290