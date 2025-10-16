Vi växer - Jurist inom Familjerätt och Generationsskifte sökes till...
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du vara med och göra skillnad på en av Sveriges största juristbyråer?
Ludvig och Co erbjuder dig som jurist en bred kundbas och en möjlighet att jobba på en stor byrå var du än bor i Sverige. Som jurist hos oss får du arbeta med utmanande uppdrag tillsammans med duktiga kollegor samtidigt som vi som arbetsgivare värdesätter att du har en fritid och ett privatliv utanför din yrkesroll. Vi arbetar med ekonomisk familjerätt, fastighetsrätt, ägarskifte och affärsjuridik.
Din framtida roll och utveckling
Som jurist hos oss inkluderar ditt arbete:
• Juridisk rådgivning inom ekonomisk familjerätt och generationsskifte/överlåtelser av fastigheter och enskild näringsverksamhet
• Ansvar tillsammans med övriga jurister och kollegor lokalt för att skapa ett engagemang gentemot marknaden för att attrahera nya kunder
• Skapa ett internt och externt nätverk och ständigt hålla dig uppdaterad i aktuella frågor.
Som generationsskiftare hos oss leder du processen med överlåtelser av fastigheter och näringsverksamhet inom familjen, från första mötet tills handlingarna undertecknas. Vi jobbar i team, ser samarbete som en självklarhet och tar in annan kompetens i ärendet där det behövs. Alla jurister som jobbar med generationsskifte tillhör samma enhet och jobbar tillsammans även om vi sitter utspridda i hela landet.
Vi har ett nära samarbete med den enhet som jobbar uteslutande med familjerätt och tillsammans är vi över 30 jurister som jobbar tillsammans.Du blir alltså en del av ett team med drygt 20 kollegor i generationsskiftesgruppen. Dessutom har du ungefär lika många kollegor på Östersundskontoret med spetskompetens inom ekonomi och lön, fastighetsförmedling och andra närbesläktade juridiska områden.
Vi har ett stort fokus kring att löpande utveckla och utbilda våra jurister genom nätverk, träffar för erfarenhetsutbyte och kurser där vi är särskilt stolta över vår auktorisationskurs för generationsskiftare som du får gå när du anställs som jurist med mål att jobba med generationsskiften.
För att lyckas behöver du:
• Erfarenhet från ekonomisk familjerätt
• Juristexamen eller motsvarande
• B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi tror att du är en person med eget driv, stort engagemang och som gärna provar nya vägar. Du trivs med att jobba i team med olika kompetenser och nätverkar gärna på den lokala marknaden.
