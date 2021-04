Vi välkomnar sjuksköterskor till akutmottagningen! - Region Jämtland Härjedalen - Sjuksköterskejobb i Östersund

Region Jämtland Härjedalen / Sjuksköterskejobb / Östersund2021-04-14Akutmottagningen har hand om akuta sjukdomstillstånd och olycksfall som behöver specialistkompetens. På Östersunds sjukhus har vi en akutmottagning som är öppen dygnet runt, årets alla dagar. Du som vill jobba på länets enda sjukhus, gillar snabba tempoväxlingar med stor variation, att jobba i team med andra medarbetare och vill utvecklas i din profession kommer att trivas på vår akutmottagning!Varje år tar vi emot ca 40 000 akut vårdsökande patienter i alla åldrar. Förutom ett väl utbyggt system för triage är verksamheten indelad i kirurgi-, ortopedi-, och medicinteam samt observationsplatser. Under jourtid tar vi även hand om patienter inom barn-, gyn-, öron- och ögonkliniken.2021-04-14Teamarbete är en viktig del av verksamheten och består av undersköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare samt läkare som bemannas av respektive klinik. Arbetet är varierande och vårdintensivt med ett snabbt patientflöde och mycket egenansvar. Du bedömer patientens behov av vård, prioriterar och behandlar många olika sjukdomstillstånd och olycksfall. Vi har ett varierat arbete, från det enskilda patientmötet till att vara en aktör i sjukhusets katastroforganisation.Vi strävar alltid efter att ge en god och säker vård och ett professionellt bemötande. Vi jobbar ständigt med förbättringar och för att utveckla mottagningen för ökad patientsäkerhet för att möta patientens behov på bästa sätt.Din introduktion på arbetsplatsen anpassas utifrån vilken erfarenhet du har sedan tidigare, vanligtvis under sex veckors inskolning nu med stöd och hjälp av en mentor. Vi har nu även ett koncept för nyutexaminerade sjuksköterskor som kommer få en anpassad inskolning utifrån att rollen som sjuksköterska är ny. Den går ut på att inskolningen sker i mindre delar med möjlighet att lära sig en position åt gången och arbeta med den innan inskolning på nästa del börjar.På akutmottagningen kan du alltid se fram emot nya utmaningar!Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med erfarenhet från slutenvård, mottagningsarbete alternativt akutsjukvård. Alternativt nyutexaminerade eller sjuksköterskor med kortare erfarenhet enligt konceptet ovan. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har en god samarbetsförmåga, har lätt för möten med olika människor, engagemang för att vilja utveckla, förbättra och förändra. Du har förmåga att med en positiv inställning till ditt arbete engagera och motivera dina kollegor. Du kan ta initiativ för att lösa och hantera de situationer som uppkommer. Arbetet är stundvis krävande och ställer krav på stresstålighet och prioriteringsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTVälkommen med Din ansökan!Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller i pappersformat.Som arbetsgivare kan vi erbjuda egna träningslokaler med gym och olika gruppaktiviteter. Du blir också medlem i vår personalförening som erbjuder rabatter och en mängd olika och roliga aktiviteter.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-26REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN5690133