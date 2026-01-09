Vi välkomnar sjuksköterska till sommarvikariat!
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi på Kirurgavdelning 2
Kirurgavdelning 2 är en allmänkirurgisk vårdavdelning som ingår i Verksamhet Kirurgi och ortopedi.
År 2020 flyttade vi in i en Sveriges modernaste vårdavdelningsbyggnader. Den nya avdelningen har 28 vårdplatser i enkelrum som är byggda så att varje team med sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare och läkare har en bra arbetsmiljö med modern teknik som ger goda förutsättningar att utföra patientsäker, personcentrerad omvårdnad tillsammans med patienter och anhöriga.
Vi utreder och behandlar främst patienter med akut kirurgisk sjukdom i mage och tarmkanal, traumatiska kirurgiska skador och urologiska besvär. Vi tar emot både akut sjuka patienter, patienter som kommer för planerad operation och patienter som behöver palliativ vård.
Vi arbetar i team som samarbetar tätt med olika vårdprofessioner och på avdelningen finns specialistkunskap inom palliativ omvårdnad och mentorsjuksköterska att tillgå. Vi har ett nära samarbete med smärtteam, mobilt palliativt team, dietist och närsjukvårdsteam.
Ny sjuksköterska eller ny inom kirurgisk omvårdnad?
Introduktion
Vi ordnar med en trygg och stödjande bredvidgång under 4 veckor och utifrån dina behov. Din mentor finns initialt med som stöd vid din sida och senare i bakgrunden, för att du ska känna dig trygg och få möjlighet att växa in i din nya sjuksköterskeroll.Publiceringsdatum2026-01-09Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, det är meriterande men inget krav om du har erfarenhet av kirurgisk och/eller palliativ omvårdnad.
Vi erbjuder ett omväxlande och roligt arbete i toppmodern arbetsmiljö med ett härligt, glatt och stödjande gäng, välkommen till oss!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
