Vi välkomnar en ny sjuksköterska till beroendeteamet i Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2025-08-25
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Om arbetet
Arbetet på mottagningen består av psykiatrisk omvårdnad, telefonrådgivning, dokumentation, uppföljningar, strukturerade samtalskontakter, bedömningar, samordning med vårdgrannar och viss akutverksamhet.
Du arbetar med individbaserad vård i team och gör självständiga psykiatriska bedömningar.
Beroendeteamet är ett tvärprofessionellt team bestående av läkare, sjuksköterskor, psykolog, kurator och arbetsterapeut där det sker utredning och behandling av patienter med psykiatrisk sjukdom och beroendeproblematik. Alla i teamet samarbetar och det finns alltid en kollega att rådfråga. Beroendeteamet samverkar tätt med vårdgrannar och kommunen då denna patientgrupp ofta behöver insatser från olika håll.
Du kommer att ingå i en sjuksköterskegrupp med hög kompetens och kommer erbjudas god introduktion och kontinuerligt stöd i ditt arbete. Du kommer att få en erfaren sjuksköterska som mentor och kommer erbjudas handledning. Handledningen sker på plats på mottagningen en gång i månaden och ger dig möjlighet att få stöd och reflektera kring ditt arbete. Som sjuksköterska inom psykiatriska öppenvården i Halmstad kommer du att arbeta i nära samarbete med de andra professionerna som arbetar på mottagningen.
Tjänsten omfattar 40 timmar per vecka och arbetstiden är förlagd till dagtid.
Om arbetsplatsen
Öppenvården erbjuder psykiatri nära invånarna och har mottagningar i varje kommun. Vår verksamhetsinriktning Rätt vård i rätt tid! innebär ett ständigt arbete mot ökad kvalitet, kortare ledtider och bättre patientdelaktighet. Förbättringsarbete sker löpande och involverar all personal.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Halmstad har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter. Vuxenpsykiatrimottagningen (VPM) i Halmstad är en mottagning med cirka 70 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team, i samarbete med såväl heldygnsvård som närsjukvård. Mottagningen i Halmstad består av tre allmänpsykiatriska team, ett beroendeteam, ett psykosteam och ett DBT-team.
Hos oss arbetar läkare, psykologer, socionomer, dietist, sjuksköterskor, skötare, sjukgymnast och rehabkoordinator, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Målgruppen är personer över 18 år med bland annat svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetssyndrom, neuropsykiatriska diagnoser, psykossjukdomar och suicidalitet. Vi är en mottagning med god sammanhållning, rimlig arbetsbelastning, bra utvecklingsmöjligheter och en förbättringsorienterad arbetsmiljö.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom psykiatri och/eller erfarenhet av arbete inom psykiatrisk beroendevård är meriterande för tjänsten.
Som person har du god samarbetsförmåga men även förmåga att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är önskvärt men inget krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/773". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Marie-Louise Nilsson, Avdelningschef 070-9786687 Jobbnummer
9473803