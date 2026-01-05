Vi välkomnar en medicinsk sekreterare till Svegs HC
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral
2026-01-05
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
I arbetet som medicinsk sekreterare ingår journalskrivning, remisshantering, visst receptionsarbete, kassahantering samt för verksamheten övrig administration.
Svegs hälsocentral erbjuder ett intressant, ansvarsfullt samt omväxlande arbete. I samband med en pensionsavgång behöver vi stärka vårt team med en medicinsk sekreterare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare/ vårdadministratör, du har god vana av datajournalarbete i Cosmic samt övrigt administrativt arbete inom primärvården.
Du är serviceinriktad och flexibel gällande arbetsuppgifter inom administration, du har ett gott bemötande och ser patientkontakt som en berikande del i ditt arbete.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga samt flexibilitet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande. Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298088". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral Kontakt
Enhetschef Svegs HC
Annica Korsby annica.korsby@regionjh.se 0767613634 Jobbnummer
9668784