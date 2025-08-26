Vi välkomnar en medicinsk sekreterare till Svegs HC
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral / Administratörsjobb / Härjedalen Visa alla administratörsjobb i Härjedalen
2025-08-26
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin. Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
Svegs hälsocentral är en glesbygdscentral och framför allt under vintertid ökar akutverksamheten på grund av turismen i området. Mellan hälsocentralen och närmaste sjukhus är det 18 mil, så både akutvård och annan vård bedrivs vid hälsocentralen.
Hos oss arbetar du med kollegor och i team med många professioner, med både spets och bredd i kompetensen. Svegs hälsocentral har cirka 4 800 listade personer. Enheten präglas av ett djupt engagemang och ansvar för den verksamhet som bedrivs i Härjedalen. Basen i arbetet är mottagningsverksamhet med brett primärvårdsåtagande. Detta innefattar distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, lättakutmottagning, psykosocial verksamhet, sjukgymnastik, röntgen, laboratorium, barnmorskemottagning, mödrahälsovård och barnhälsovård.
Svegs hälsocentral driver även en Närvårdsavdelning (NÄVA) med 2 platser för inläggning med vård dygnet runt. Denna bemannas av kommunens sjuksköterskor. I verksamheten ingår även filialer på turistorterna Lofsdalen och Vemdalsskalet.
Tillsammans inspirerar och lyfter vi varandra i utveckling och förändringsarbeten. Distansoberoende teknik och flexibla lösningar ser vi som ett utvecklingsarbete samt Nära vård. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
I arbetet som medicinsk sekreterare ingår journalskrivning, remisshantering, visst receptionsarbete, kassahantering samt för verksamheten övrig administration.
Svegs hälsocentral erbjuder ett intressant, ansvarsfullt samt omväxlande arbete. I samband med en pensionsavgång behöver vi stärka vårt team med en medicinsk sekreterare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare/ vårdadministratör, du har god vana av datajournalarbete i Cosmic samt övrigt administrativt arbete inom primärvården.
Du är serviceinriktad och flexibel gällande arbetsuppgifter inom administration, du har ett gott bemötande och ser patientkontakt som en berikande del i ditt arbete.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga samt flexibilitet.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer sker löpande. Vill du veta mer om jobbet är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och avsäger oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/82/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Svegs hälsocentral Kontakt
Enhetschef Svegs HC
Annica Korsby annica.korsby@regionjh.se 0767613634 Jobbnummer
9475366