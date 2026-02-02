Vi välkomnar en leg. Psykolog till Lugnvik HC!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade
Lugnviks hälsocentral söker nu en legitimerad psykolog som vill bli en del av vårt team. Vår välfungerande verksamhet ligger strax utanför centrala Östersund och präglas av trivsel, engagemang och ett starkt fokus på god arbetsmiljö. Hos oss möts du av ett nära och professionellt samarbete mellan alla yrkeskategorier. Hälsocentralen bemannas av både specialister och utbildningsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Här finns även rehabkoordinator, arbetsterapeut, fysioterapeuter och en psykosocial mottagning som består av flera psykologer, psykoterapeut och kurator.
Vi är omkring 40 medarbetare och två enhetschefer som tillsammans ansvarar för drygt 7 300 listade patienter.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
I denna roll har du en central funktion i arbetet med att bedöma och behandla vuxna patienter med olika former av psykisk ohälsa. Du ansvarar för att göra kvalificerade bedömningar och lotsa patienterna vidare till rätt insats och behandling.
Du kommer att arbeta inom den psykosociala mottagningen där du möter vuxna patienter med varierad problematik som exempelvis stress, ångesttillstånd, livskriser, depression och smärtrelaterade besvär. Arbetet omfattar bedömning och psykologisk behandling med KBT-inriktning. Behandlingsarbetet är varierat och sker genom individuella kontakter, gruppbehandling och internet-KBT. I uppdraget ingår även kontinuerligt metodutvecklingsarbete där du har en aktiv roll. Handledning är en naturlig del av arbetet.
Tjänsten innebär även att samverka med andra samhällsaktörer och ge vägledning vidare, exempelvis vid behov av rehabilitering. Du blir en del av vårt multimodala team med fokus på att stödja patienter tillbaka till arbetslivet. I arbetet ingår dessutom handledningsuppdrag samt regelbundna träffar tillsammans med psykologkollegor från andra hälsocentraler inom Östersunds närvårdsområde samt regionen.
För dig som är intresserad finns även möjlighet att erbjudas specialistutbildning.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad psykolog med KBT inriktning, erfarenhet från hälso och sjukvård eller primärvård är meriterande, men inget krav.
Du har ett genuint intresse för människor och sätter alltid patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett professionellt bemötande för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Vi söker dig som trivs i din yrkesroll, är engagerad och tar ansvar och som bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat genom god initiativförmåga och samarbetsvilja.
Hos oss är ett gott samarbete helt avgörande. Ett välfungerande teamarbete är grunden för effektiva vårdflöden och en god arbetsmiljö, och det ställer vi höga krav på.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
