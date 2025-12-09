Vi utökar vårt uppdrag - Skötare sökes till Psykiatrisk akutmottagning
2025-12-09
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vi välkomnar en skötare som vill bli en del av vår verksamhet på Psykiatriska Akutmottagningen!
Beroendekliniken utökar med tillnyktringsuppdrag - fler får trygg vård vid akut alkoholpåverkan.
Beroendekliniken tar ett viktigt steg för att stärka vården för personer med beroendeproblematik. Nu utökas klinikens uppdrag med en tillnyktringsenhet som ska ge säker och professionell vård för patienter som behöver tillnyktra under medicinsk övervakning.
Tillnyktringsuppdraget innebär att personer som är akut påverkade av alkohol eller andra substanser kan få vård och tillsyn i en specialiserad miljö.
Psykiatriska Akutmottagningen betjänar den samlade vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mottagningen är placerad på Östra sjukhuset.
Patientgruppen har akuta psykiatriska besvär och är i behov av omedelbart ställningstagande för ett adekvat omhändertagande, antingen i form av psykiatrisk heldygnsvård, psykiatrisk öppenvård eller uppföljning via vårdcentral. Vi ingår även i samverkan med den prehospitala verksamheten i en "psykiatriambulans". Till akutmottagningen har vi cirka 14 000 akutsökande per år och är en arbetsgrupp på drygt 45 medarbetare. Självskyddsenheten är organiserad under oss.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Här blir du en del av ett engagerat team som arbetar med akuta psykiatriska tillstånd och nu även med patienter i behov av tillnyktring. Du erbjuds ett varierande arbete med stort fokus på bemötande, trygghet och patientsäkerhet.
Skötarens roll på akutmottagningen skiljer sig från dagligt avdelningsarbete. Hos oss får du ta ett större ansvar genom att tillsammans med/och på delegation från sjuksköterska triagera akutsökande patienter. I det dagliga arbetet ingår kontakter med ambulans, polis, socialtjänst samt vårdavdelningar inom den samlade psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, du behöver därför ha lätt för att kunna samarbeta med många aktörer.
För att trivas hos oss behöver du ha en välutvecklad social förmåga samt en personlig mognad. Vi värnar om ett gott samarbete och är måna om att alla våra medarbetare bidrar till att bygga upp vårt kontaktnät för att underlätta informationsöverföring och kompetensutbyte i det dagliga arbetet. Vi erbjuder såväl handledning, självskydd och internutbildning som verktyg i arbetet.
Att handleda studenter, aktivt delta i förbättringsarbeten och på sikt introducera nya medarbetare och ta dig an mer kvalificerade arbetsuppgifter är en viktig och självklar del i din yrkesutveckling hos oss.Bakgrund
Det är meriterande om du som söker har erfarenhet av akut psykiatri och du ska vara utbildad skötare. Du har erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av patienter med beroendeproblematik liksom erfarenhet av arbete på akutmottagning och har erfarenhet av triagering och bedömningssamtal av akutsökande.
Som person har du ett genuint intresse för andra människor och motiveras av att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar. Med tanke på den stora variationen i arbetet har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Stort vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med dig ansökan!
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
