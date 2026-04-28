Vi utökar vår verksamhet med omvårdnadspersonal hos oss på Aktrisen!
2026-04-28
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vård- och omsorgsboendet Aktrisen ligger i den natursköna skulpturparken på Umedalsområdet i Umeå. Huset är smakfullt renoverat där vi behållit den vackra arkitekturen med dess höga takhöjd och djupa fönstersmygar kombinerat med moderna material och standard. Vi är ett boende för personer med demenssjukdom och vi har 48 lägenheter fördelat på tre våningar.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där du får möjlighet att göra skillnad i våra boendes vardag. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar till att skapa en trygg och omsorgsfull miljö.
Vi ser nu fram emot att välkomna fler kollegor på heltid och deltid!
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag. Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan.
Du kommer att vara behjälplig med bland annat dusch, tvätt, städ, måltider och övrig service. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av omvårdnadsarbete. Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller vårdbiträde men detta är inget krav. För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Ditt möte med boende kräver god professionell kompetens som bygger på mognad, ansvarstagande och en väl utvecklad empatisk förmåga. Du visar ett starkt engagemang för både brukare och verksamhet, vilket märks i dina relationer och dina handlingar. Du arbetar självständigt och uppvisar tålamod samt initiativförmåga i olika situationer. Du har dessutom en mycket god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
• Fem tjänster tillsvidareanställning, heltid, med start snarast enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. Detta med anledning av att vi utökar befintlig bemanning kvällstid.
• Två tjänster tillsvidareanställning, deltid 25%, med start snarast enligt överenskommelse. Detta är en utökning av kvällsbemanningen under helger mellan kl. 16:00-21:00.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
