Vi utökar Utredningsenheten för äldre, LSS och socialpsykiatri
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2026-07-21
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Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag? Trivs du med att arbeta självständigt samtidigt som du har ett starkt kollegialt stöd? Då kan detta vara tjänsten för dig!
OM ABETSPLATSEN
Utredningsenheten för äldre, LSS och socialpsykiatri är en del av sektionen för myndighetsutövning och kommunal primärvård. Här arbetar ett engagerat team handläggare som tillsammans bidrar till att skapa trygghet och goda livsvillkor för kommunens invånare.
Verksamheten leds av områdesspecifika gruppledare och en enhetschef som arbetar nära medarbetarna och värnar om en god arbetsmiljö. Nu stärker vi vårt team ytterligare och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss.
Enheten tillhör Vård- och omsorgsförvaltningen i Tranås kommun. Du kan läsa mer om förvaltningen https://tranas.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare ansvarar du för att utreda, bedöma, fatta beslut om, beställa och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldre personer, personer under 65 år med somatisk sjukdom samt personer som omfattas av LSS och socialpsykiatrin. I uppdraget ingår att säkerställa att den enskilde får stöd och insatser utifrån sina individuella behov och i enlighet med gällande lagstiftning.
Arbetet präglas av rättssäkerhet, professionalitet och nära samverkan med såväl interna som externa samarbetspartners. Du blir en del av ett kunnigt team där samarbete, erfarenhetsutbyte och stöd är en naturlig del av vardagen.
Vi arbetar enligt Individens Behov I Centrum (IBIC) och använder verksamhetssystemet Pulsen Combine.
Tjänsten är förlagd till dagtid.
KVALFIKATIONER
Vi söker i första hand dig som har socionomexamen. I andra hand välkomnar vi dig med annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och handläggning samt god kunskap om aktuell lagstiftning och relevanta föreskrifter.
För att lyckas i rollen behöver du:
Ha god förmåga att analysera, dokumentera och skriva utredningar.
Kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Ha god datorvana.
Inneha B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
Är flexibel och snabbt kan anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Har gott omdöme och kan göra välgrundade bedömningar även i komplexa situationer.
Arbetar strukturerat och planerar, organiserar samt prioriterar ditt arbete effektivt.
Är stabil och trygg även under perioder med hög arbetsbelastning.
Har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med kollegor, brukare och samverkansparter.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner https://tranas.se/arbete-och-naringsliv/arbeta-i-tranas-kommun/formaner/
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås Kommun
(org.nr 212000-0597), https://www.tranas.se/
573 82 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tranås Kommun Kontakt
Enhetschef
Marie Ericsson marie.ericsson@tranas.se +4614068139 Jobbnummer
10008070