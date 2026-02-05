Vi utökar personalstyrkan, Stödassistent till gruppbostad enligt LSS
2026-02-05
Vad vi gör och vill
Nu söker vi dig som vill arbeta på en LSS gruppbostad, där du vill utveckla brukarna och arbeta tätt och tryggt med dina kollegor.
Vi kommer att utöka vår ppersonalgrupp med ytterligare en stödassistent, och söker dig som brinner för att stötta och ge service till personer med olika behov i deras vardag där en meningsfull och trygg miljö är avgörande, och där vi skapar livskvalitet för de som bor här.
Hos oss står brukarnas individuella förutsättningar och önskemål i centrum. Vi arbetar nära varje person för att ge stöd i vardagen - alltid med respekt, omtanke och engagemang. Du kommer att jobba i en nybyggd och trivsam gruppbostad med sex lägenheter, gemensamma utrymmen och personalrum. Bostaden ligger i en naturskön miljö nära Bansjön, där lugnet utanför dörren bidrar till en god arbetsmiljö.
Vi erbjuder ett varierat arbete i ett kompetent team
Vi har ett rullande 6-veckorsschema med tjänstgöring dag, kväll, sovande jour och varannan helg. Här får du både struktur och omväxling - och framför allt ett jobb med hjärta.
Verksamheten drivs i kommunal regi med tydliga värderingar och starkt stöd från kollegor och chef.
Alla brukare har sina egna individuella genomförande-, kommunikations-, stöd- och metodplaner, som vi arbetar utifrån. Insatserna rör alla delar i dessa individers liv. Allt från att stödja med den personliga hygienen, matlagning, städning, personliga inköp, fritidsaktiviteter och semesterplanering. Kort sagt, allt som förekommer i ett hem och allt som förekommer i en persons liv. Vi utgår alltid från individen själv och vad hen har för önskemål för dagen, för veckan eller generellt i livet och anpassar oss efter det.
Varje dag dokumenterar vi det som är av vikt att veta, samt avvikelser från hens genomförandeplan. Utifrån de boendes behov och önskemål samarbetar vi med många olika parter, exempelvis anhöriga, legala företrädare, dagliga verksamheter, biståndshandläggare, habilitering/arbetsterapeuter, sjuksköterska/sjukvård m.fl.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde enligt överenskommelse
Vem är du?
Vi söker dig som har en pedagogisk utbildning, inom barn/ungdom, fritid, vård/omvårdnadsutbildning eller likvärdig.
Vi går efter Socialstyrelsens rekommendationer för godkända utbildningar (SOSFS 2014:2).
Du har teoretisk inriktning i specialpedagogik samt erfarenhet av arbete inom LSS målgrupp.
Det är mycket viktigt att du känner dig trygg i din yrkesroll, dokumentation, samarbeten med många olika aktörer och kollegor, samt med utmanande beteenden.
Det är meriterande med B-körkort.
Utöver detta så har du:
- Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av att ge stöd till personer med olika svårighetsgrader av utmanande beteende, samt är trygg i arbetet med de brukarna.
- Du är van och trygg i arbetet med lågaffektivt bemötande, och ser helheten i arbetssättet.
- Dokumenterad erfarenhet av kognitiva hjälpmedel.
- Dokumenterad erfarenhet av dokumentation och visst administrativt arbete.
- Dokumenterad erfarenhet av kommunikationsstöd, som ex AKK, TAKK samtalsmatta, ritprat, sociala berättelser eller andra vanligt förekommande kommunikatinsformer.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi söker dig som har förmåga att arbeta med och följa strukturerade och individuella stödplaner. Du är engagerad och trygg i din yrkesroll och kompetens inom LSS.
Du tar ansvar för brukarens, din egen och arbetsplatsens utveckling och är en god pedagog och har lätt för att samarbeta samt kommunicera med olika aktörer, brukare och medarbetare.
Du kan ta egna korrekta beslut inom ramarna för befogenheten i din yrkesroll.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning.
Välkommen med din ansökan
Låter det här som en tjänst för dig?
Då är du varmt välkommen med din ansökan senast 20 februari 2026.
Vi kommer att kalla till intervjuer löpande .
Har du några frågor?
Kontakta enhetschef Sandra Krögerström Collin, mejl: sandra.krogerstromcollin@tyreso.se
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här: https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer
Läs mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Äldre- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och personer med funktionsnedsättning. I ansvarsområdet ingår även den kommunala hälso- och sjukvården.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
