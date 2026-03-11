Vi utökar och söker nu Trafikledare till vårt kontor i Vårgårda!
2026-03-11
Inför nya kunduppdrag söker vi nu förstärkning till vårt team i Vårgårda. Teamet består idag av 8 transportledare som hjälps åt att sköta den dagliga driften. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom logistik- eller transportbranschen, kanske jobbat med stål-/specialgods och liksom vi brinner för branschen. För att trivas i rollen ska du gilla högt tempo, kommunicera med personal och kunder och samtidigt behålla en glad och positiv inställning. Stötta, vägleda och motivera våra chaufförer.
• Planering och lastläggning av specialgods på olika typer av ekipage
• Ansvara för daglig styrning av chaufförer för trafikområdet
• Optimera, effektivisera och utveckla trafikarbetet för ansvarsområdet
• Kundkontakt och kundbokningar
• Behjälplig med orderläggning och diverse relaterad administration
I Din yrkesroll är du kostnadsmedveten har ett stort intresse för att arbeta tillsammans i grupp med både intern och extern personal. Detta kräver personliga egenskaper som samarbetsförmåga, kreativitet, flexibilitet, god simultanförmåga och noggrannhet. Du måste behärska svenska språket obehindrat. Tidvis är arbetet mycket intensivt, vi förväntar oss att du bibehåller god servicenivå och gott humör även när det är stressigt.
Vi erbjuder
• En möjlighet att arbeta med hållbarhet och växa med företaget
• En positiv arbetsmiljö där utveckling och samarbete prioriteras
• Kollektivavtal
• Lunchförmån
• Generöst friskvårdsbidrag
• Sjukvårdsförsäkring
• Vi tillämpar provanställning
• Heltid
• Stationering Vårgårda
• Start enligt ök
• Vi utför alltid bakgrundskontroller
Intervjuer sker löpande. Tveka inte att skicka in din ansökan med CV och personligt brev!
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till vårt team på Sandahls.
Sandahlsbolagen är ett av Sveriges största privatägda logistikföretag. Allt startade 1949 med en mans vision om att lösa kundernas transporter lite snabbare, lite smartare. Sandahls är ständigt på väg. Dygnet runt, mil efter mil levererar vi kvalitet till våra kunder inom logistik och entreprenad.
Våra uppdrag tar oss till Sveriges alla hörn. Ibland är det raka spåret, ibland får vi själva bana väg. Men alltid med riktningen noggrant kalibrerad - på rätt väg mot en hållbar framtid.
