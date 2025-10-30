Vi utökar mottagningen - bli vår nya fysioterapeut i Haninge
2025-10-30
Är du vår nästa fysioterapeut? Bli en del av vårt fantastiska team!
Vi söker nu en engagerad och nytänkande fysioterapeut som vill vara med och utveckla vår verksamhet! Hos oss på Praktikertjänst Rehab Haninge arbetar du i en positiv och prestigelös miljö tillsammans med kompetenta kollegor som brinner för rehabilitering.
Vår enhet, som består av drygt 20 medarbetare, är en plats där du kan växa och bidra med din expertis.
Varför ska du söka hos oss?
- Starka värderingar: Professionalism, nytänkande och omtanke genomsyrar allt vi gör.
- Möjlighet till utveckling: Du får chansen att arbeta med erfarna kollegor som stöttar varandra. Här gör vi idéer till verklighet.
- Variation i arbetet: Som fysioterapeut på mottagningen hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete med både individuella patienter och gruppverksamhet. Du har möjlighet att forma din inriktning utifrån intresseområde. Vi har ett brett patientunderlag där du får möjlighet att träffa patienter med många olika diagnoser i olika åldrar.
Vi behöver bli fler!
Vi behöver utöka vår mottagning och därför söker vi nu en kollega för att stärka vårt team. Vi har redan flera duktiga fysioterapeuter i teamet och ser fram emot att välkomna en till! Tillsammans kommer ni att utveckla vår verksamhet och bidra till vår höga kvalitet.Publiceringsdatum2025-10-30Kvalifikationer
- Legitimerad fysioterapeut, gärna med erfarenhet inom primärvården.
- Engagemang, självständighet och en lösnings orienterad inställning är avgörande.
- Gillar att samarbeta, dela kunskap och att bidra till ett positivt klimat.
Vad erbjuder vi dig?
- Ett mentorsprogram för nya fysioterapeuter.
- Stora möjligheter till kompetensutveckling och påverkan av arbetstider.
- Generöst flextidsavtal och friskvårdsbidrag på 5000 kr/år.
- En arbetsplats med korta beslutsvägar och ett stödjande arbetsklimat.
Plats
Vi finns på Handens sjukhus, bara 10 minuters promenad från pendeltågsstationen.
Vill du vara med och göra skillnad? Tveka inte att skicka in din ansökan! Välkommen till ett team där du kan växa och påverka vår framtid tillsammans med oss!
Övrig information
Intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
