Vi utökar hemtjänsten i centrala Älmhult! Vi söker Undersköterskor!
2025-10-03
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag!
Socialförvaltningen har i uppdrag att möta människor i alla åldrar och livssituationer, oavsett om det handlar om vård och omsorg eller stöd och service. Vi finns där dygnet runt och stöttar upp i det dagliga livet för barn och familjer till äldre, personer med funktionsvariation och till de som behöver hemsjukvård. Vill du ha ett meningsfullt arbete och göra skillnad i människors vardag, då är du den vi söker!
Hemtjänsten i centrala Älmhult växer!
Vi består idag av ca 50 medarbetare.
Just nu står vi inför en spännande förändring - vår stora hemtjänstgrupp kommer att delas i mindre enheter för att öka kontinuitet hos våra brukare, samt ökad trivsel och delaktighet för medarbetare.
Som ny medarbetare får du en unik möjlighet att vara med från början och påverka hur den nya gruppen formas och utvecklas.
Vi är ett engagerat gäng som brinner för att ge god omsorg med hjärta och kvalitet. Hos oss är arbetsglädje och gemenskap viktiga delar av vardagen - vi skrattar mycket, stöttar varandra och ser varje dag som en chans att göra skillnad. Tillsammans skapar vi förbättringar och hittar lösningar som gör både arbetsmiljön och omsorgen bättre.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som undersköterska i vår cyklande hemtjänstgrupp är du en ovärderlig del av våra brukares vardag. Du cyklar mellan hemmen och möter människor där de är, med omtanke, respekt och ett leende. Ditt arbete är varierat och fyllt av mänskliga möten:
* Du ger personlig omvårdnad och hjälper till med allt från morgon rutiner till kvälls bestyr.
* Du skapar trygghet genom samtal och socialt stöd, och är ofta dagens viktigaste besök.
* Du utför hushållsnära tjänster som städning, tvätt och matlagning, alltid med brukarnas behov i fokus.
* Du hanterar medicinska uppgifter enligt delegering, och är uppmärksam på förändringar i hälsotillstånd.
* Du dokumenterar ditt arbete digitalt och samarbetar med kollegor inom vård och omsorg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller som har annan utbildning som arbetsgivaren kan bedöma som likvärdig. Från 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel, vilket innebär att du behöver ha ett bevis från Socialstyrelsen för att få kalla dig undersköterska.
Vi ser helst att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Du har goda kunskaper i social dokumentation samt förmåga att lära ut kunskapen till kollegor. Uppdraget som undersköterska kräver goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Du är van vid att använda dator och trygg med att hantera en arbetsmobil med aktuella appar. Eftersom vi transporterar oss med cykel behöver du ha en god fysisk förmåga och vana att cykla i olika väder.
B-körkort för manuell bil är meriterande.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan!
Ersättning
