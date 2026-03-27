Vi stärker vårt team och söker nu en driven Digital Business Partner
Svenska Mässan Gothia Towers AB / Datajobb / Göteborg
2026-03-27
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden.
Vi söker nu en Digital Business Partner med fokus på Sales, Exhibition & Meetings.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans skapar framtidens kundupplevelser och digitala lösningar, med målet att stärka våra affärer, effektivisera våra processer och ge våra gäster och kunder en ännu bättre upplevelse.
Om rollen
Som Digital Business Partner ansvarar du för förvaltning, samordning och utveckling av våra digitala lösningar inom ditt förvaltningsområde. Du säkerställer att våra verksamhetssystem fungerar stabilt, används effektivt och utvecklas i takt med verksamhetens behov. Du arbetar nära verksamheten för att förstå behov, prioritera rätt insatser och säkerställa att systemstödet stödjer hela affärsflödet, från kundkontakt till genomfört event. Du planerar, strukturerar och följer upp förvaltningsaktiviteter och leder vid behov utvecklings- eller implementationsprojekt. Ekonomiskt ansvar ingår i rollen, där du budgeterar, konterar och följer upp både förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter.
I rollen kombinerar du strategiskt tänkande med operativt driv. Du planerar, strukturerar och följer upp förvaltningsarbetet samtidigt som du leder utvecklings- och implementationsprojekt när det behövs. Du har även ett ekonomiskt helhetsansvar där du budgeterar, följer upp och optimerar både förvaltning och utveckling - alltid med affärsnytta i fokus.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Säkerställa stabilitet, användning och vidareutveckling av våra verksamhetssystem
- Fånga upp behov, prioritera förbättringar och skapa konkret verksamhetsnytta
- Koordinera och ibland leda utvecklings- och implementationsinitiativ
- Skapa och underhålla roadmaps tillsammans med processägare
- Följa upp budget, kostnader och planerade aktiviteter
- Kommunicera kommande förändringar och uppgraderingar till verksamheten.
Vi söker dig som är
- Erfaren av systemförvaltning enligt modeller som pm3, ITIL eller motsvarande
- Van vid att driva projekt och förstå hur digitala lösningar skapar affärsnytta
- Bekant med CRM-system, webbplattformar eller DAM, och gärna även projekt- eller logistiksystem
- Lösningsorienterad, kommunikativ och trivs i gränslandet mellan teknik och verksamhet
- Strukturerad och analytisk med förmåga att växla mellan strategiskt och operativt arbete
- En lagspelare som delar kunskap och bidrar till en lärande
Din profil
- Relevant högskoleutbildning (t ex Data/IT, Systemvetenskap) eller annan högre utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet från liknande roll
- Minst 3 års erfarenhet av liknande roll
- Goda kunskaper i systemförvaltning och projektledning
- Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet från arbete i flera olika verksamhetsområden
- Samarbete med systemleverantörer och interna funktioner
- Arbete med effektivisering och utveckling av interna processer
- Arbete med IT-tjänster inom Sales, Exhibition & Meetings
Varför ska du välja oss
Här blir du en del av en unik mötesplats där människor, idéer och innovation möts varje dag. Vi tror på mod, nyfikenhet och samarbete, och vi ger dig möjlighet att påverka, växa och utvecklas i en miljö där framtidens hållbara och datadrivna upplevelser tar form.
Praktiskt
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetsplatsen är på vårt kontor vid Korsvägen i Göteborg.
Självklart svarar vi gärna på frågor och vi gör vårt bästa för att hålla dig uppdaterad under processens gång. Vid frågor, maila rekryterande chef Renata Gnidic, digitalservices.career@svenskamassan.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt, kontakt från externa rekryteringsföretag och säljare.
Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Våra kärnvärden - engagemang, samarbete och mod - är grunden för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör både internt och externt. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Mässan Gothia Towers AB
(org.nr 559080-8290)
Svenska Mässan Gothia Towers
