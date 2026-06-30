Vi stärker upp med 2 transporledare till Nordisk Återvinning i Borås
Nordisk Återvinning Service AB / Logistikjobb / Borås Visa alla logistikjobb i Borås
2026-06-30
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Nordisk Återvinning ägs av NG Nordic som har 3400 anställda och 90 anläggningar i Norge, Sverige, Finland och Danmark som hanterar 4,4 miljoner ton avfall årligen Vi är en ledande nordisk leverantör av cirkulära lösningar och miljötjänster som tar itu med de akuta utmaningarna med klimatförändringar och resursbrist. Genom att omvandla avfall till värdefulla resurser och ta bort farliga ämnen från kretsloppet undviker vi utsläpp och skyddar naturliga ekosystem. Nordisk Återvinning Service AB ansvara för avfallsinsamlingen i 7 komuner i sjuhärad med kommunerna som uppdragsgivare och samarbetspartner.
Hos oss kommer du att vara en del av ett motiverat team som är engagerat i att leva upp till företagets värderingar; Omtänksam, Engagerad, Samarbetsvillig, Modig.
Om jobbet
Vi söker nu två transportledare för att stärka upp vårt team i Borås. Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Som transportledare ansvarar du för den dagliga driftverksamheten inom insamling/transport av hushållsavfall och återvinningsmaterial. Rollen är både operativ och administrativ, med stort fokus på planering, uppföljning och ledarskap. Du arbetar nära chaufförerna, fungerar som kontaktperson gentemot kund och internt, och samarbetar med arbetsmiljösamordnare i personal- och arbetsmiljöfrågor. ARbetet sker tillsammmans i ett team med ytterligare 2 transportledare samt driftledare.
Ansvara för att planera och leda den dagliga driften i ett team med driftledare och transportledare
Administrativa uppgifter, såsom tidattestering, orderhantering, verkstadsbokningar och arbetsmiljöärenden
Du är kontaktperson för våra uppdragsgivare för att säkerställa att chaufförerna levererar service och god kvalitet
Om digKvalifikationer
Vi söker dig som är positiv, kreativ, bra på att hitta lösningar med stort engagemang. Vi tror att du tidigare har erfarenhet av arbetsledning och personalhantering. Gärna med relevant utbildning men det är inget krav. Erfarenhet av att köra sopbil, har C-körkort och YKB är meriterande. Du har god datavana, är noggrann och van att fatta snabba beslut då arbetet kan variera från dag till dag.Dina personliga egenskaper
Vi söker framför allt en prestigelös lagspelare som kan axla rollen som ledare och är tydlig men rättvis i sitt ledarskap.
Placering
Borås
Anställningsform
TillsvidareanställningTillträde
omgåendeSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken, vi tar inte emot ansökningar på mail. Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Inför ev anställning genomför vi referenstagning och bakgrunds kontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Återvinning Service AB
(org.nr 556873-4338)
Gånghestervägen 142 (visa karta
)
507 62 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NG Nordic - Nordisk Återvinning Service AB Kontakt
Driftchef
Kevin Ahlfors kevin.ahlfors@nordiskatervinning.se Jobbnummer
9985325