Vi söker- Office and Culture Manager till Sello
Burefjord Consulting AB / Organisationsutvecklarjobb / Gävle Visa alla organisationsutvecklarjobb i Gävle
2026-03-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Burefjord Consulting AB i Gävle
Om Sello
Sello är en innovativ e-handelsplattform som hjälper företag att effektivisera och expandera sin försäljning på digitala marknadsplatser. Med den unika lösningen kan varumärken och e-handelsbolag hantera hela sin marknadsplatsförsäljning från ett och samma ställe - vilket sparar tid, minskar komplexitet och skapar bättre förutsättningar för tillväxt.
Sello arbetar med ett brett spektrum av marknadsplatser, både nationellt och internationellt, och stöttar varumärken i att växa i sin digitala närvaro. Sellos ambition är att vara den självklara partnern för alla som vill maximera sin försäljning på flera plattformar samtidigt och ta en ledande position i framtidens e-handel.
Varför Sello?
Sello befinner sig mitt i en av Europas mest spännande transformationer. Deras vision är tydlig:
"We will transform European e-commerce companies into sales-driven marketplace leaders."
Sello tror att framtidens handel sker på marknadsplatser - inte i traditionella webbshoppar. Därför bygger de lösningar som automatiserar, effektiviserar och skalar deras kunders försäljning på plattformar som Zalando, Amazon, ASOS och CDON.
Hos Sello får du:
En helt ny roll där du får vara med och kombinerar strategiskt people and Culture-arbete med operativt ansvar för kontor, trivsel och medarbetarupplevelse
En arbetsplats där kreativitet, nyfikenhet och pålitlighet är centrala värderingar
En grundlig onboarding och kontinuerlig utveckling
Ett team som arbetar nära varandra, delar kunskap och stöttar i vardagen
En roll som är helt på plats i vårt kontor i centrala Gävle, eftersom du är den som skapar närvaro, struktur och trivsel i vardagen
Sellos värderingar - så jobbar vi
Vi utvecklar oss, utforskar nytt, håller vad vi lovar och skapar trygghet i våra samarbeten.
Om Rollen
Vill du skapa en arbetsplats där människor trivs, växer och presterar tillsammans?
Sello söker nu en Office and Culture Manager som vill vara navet i deras kultur, arbetsmiljö och vardagliga samarbetsformer. Rollen kombinerar strategiskt People and Culture-arbete med operativt ansvar för kontor, trivsel och medarbetarupplevelse.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Som Office and Culture Manager ansvarar du för både den dagliga driften av kontoret och utvecklingen av kultur och medarbetarupplevelse. Rollen är bred och passar dig som trivs med att växla mellan operativt och strategiskt arbete.
Kontor & arbetsmiljö
Säkerställa att kontoret fungerar smidigt i vardagen: inköp, leverantörer, lokaler och praktiska behov
Skapa en inspirerande, organiserad och trivsam kontorsmiljö
Arbeta med förbättringar av fysisk och digital arbetsmiljö
Kultur & medarbetarupplevelse
Skapa och driva kulturbyggande aktiviteter: team events, kickoffs, interna initiativ
Säkerställa att värderingarna är levande i vardagen
Fånga upp signaler från organisationen och omsätta dem i förbättringar
Vara en viktig del av onboarding och medarbetarresan
Samarbete & ledarstöd
Vara bollplank till chefer i frågor som rör teamutveckling, kommunikation och arbetsmiljö
Stötta medarbetare i vardagliga frågor och skapa en trygg och tillgänglig arbetsmiljö.
Processer & struktur
Utveckla och förvalta processer: onboarding, offboarding, policies, dokumentation
Säkerställa att företaget följer lagar och regler inom arbetsmiljö
Driva interna projekt kopplade till kultur, förändring och organisationsutveckling
Vem du är
Relationsskapande och trygg - någon som människor naturligt vänder sig till.
Strukturerad och handlingskraftig, men också lyhörd och prestigelös.
Trivs i en roll där man både får tänka långsiktigt och kavla upp ärmarna.
Ser helheten och kan balansera verksamhetens behov med medarbetarnas perspektiv.
Krav
Erfarenhet av en liknande roll inom office management, HR, kultur, administration eller service.
God organisatorisk förmåga och vana att hantera flera uppgifter parallellt.
Förmåga att driva projekt från idé till genomförande
Mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från snabbväxande bolag eller tech/startup-miljö.
Erfarenhet av employer branding eller interna kommunikationsinitiativ.
Erfarenhet av att planera event och skapa teamaktiviteter.
Förmåner
Friskvårdsbidrag 3 000 kr
ITP tjänstepension via Avanza
Flexibla arbetstider
MacBook Air
Halvdag före röd dag
Om rekryteringsprocessen
Den här rekryteringen genomförs i samarbete med Burefjord Consulting.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Burefjord Consulting AB
(org.nr 559193-5878)
Norra Kungsgatan 3 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Sello Jobbnummer
9791882