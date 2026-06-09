Vi söker ytterligare en tandläkare till vår fina klinik
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2026-06-09
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Tandläkare sökes till modern klinik i centrala Kristianstad
Vill du arbeta på en modern och väletablerad tandvårdsklinik med engagerade kollegor och goda utvecklingsmöjligheter? Då kan du vara den vi söker!
Om C4 Tandvård
C4 Tandvård är en modern privat tandvårdsklinik belägen i centrala Kristianstad, endast några minuters promenad från tågstationen. Vi erbjuder ett brett behandlingsutbud inom allmäntandvård och utför även mer avancerade behandlingar såsom implantatkirurgi, endodonti, Invisalign och parodontal behandling.
På kliniken arbetar idag 15 medarbetare bestående av 5 tandläkare, 1 parodontolog, 3 tandhygienister, 5 tandsköterskor och 1 receptionist. Vi är ett sammansvetsat team som värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och en trivsam arbetsmiljö där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
På grund av fortsatt tillväxt söker vi nu ytterligare en tandläkare till vårt team.
Vi söker dig som
Har svensk tandläkarlegitimation.
Behärskar svenska väl i både tal och skrift.
Är trygg i din yrkesroll och har god kompetens inom diagnostik och terapiplanering.
Är en engagerad kliniker som kombinerar hög kvalitet i behandlingen med ett professionellt och varmt patientbemötande.
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Har ett stort intresse för patientvård och personlig utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
En modern klinik.
Ett varierande arbete med möjlighet att utvecklas inom olika odontologiska områden.
Erfarna och hjälpsamma kollegor.
Friskvårdsbidrag.
Kollektivavtal.
Trygga anställningsvillkor.
Möjlighet till kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling.
Vi är öppna för olika samarbetsformer och kan erbjuda både anställning och andra avtalslösningar beroende på önskemål.
Anställningsform
Heltid eller deltid.
Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-06-09Ersättning
Fast månadslön eller fast lön kombinerad med provisionsersättning enligt överenskommelse.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.Meshaalhasan@c4tandvard.se
Eller på tfn: 0736289191 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: meshaalhasan@c4tandvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandläkartjänst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare C4 tandvård AB
(org.nr 556859-8287)
Östra Boulevarden 40 1TR (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9953824