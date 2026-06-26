Vi söker ytterligare en Souschef - bli en del av vårt ledarteam i köket
Hotell Aurum I Skellefteå Aktiebolag / Kockjobb / Skellefteå Visa alla kockjobb i Skellefteå
2026-06-26
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Vi söker ytterligare en Souschef – bli en del av vårt ledarteam i köket
Nu söker vi ännu en Souschef till vårt kök.
Vi har redan en stark Souschef på plats och söker nu dig som vill komplettera teamet och tillsammans dela ansvaret för kökets dagliga drift, utveckling och ledarskap. Rollen passar dig som vill ta nästa steg i karriären och vara med och skapa struktur, kvalitet och arbetsglädje i ett kök där lagarbete står i centrum.
Om rollen
Som Souschef hos oss arbetar ni två Souschefer tätt tillsammans med kökschef och övrigt köksteam. Ni delar på ansvaret för den dagliga driften och stöttar varandra i allt från service och personalledning till planering och utveckling.
Det innebär att du får ett stort ansvar, men också en kollega att samarbeta med i ledarrollen. Tillsammans säkerställer ni att köket håller hög kvalitet, fungerar effektivt och fortsätter att utvecklas.Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Leda och fördela arbetet i köket tillsammans med övrig köksledning
Vara delaktig i menyplanering och utveckling
Arbeta med råvarukostnader, beställningar och köksekonomi
Bidra till personalplanering och arbetsledning
Säkerställa rutiner, kvalitet och struktur i det dagliga arbetet
Vara en förebild i köket och bidra till en positiv arbetsmiljö
Driva servicen framåt och säkerställa att varje tallrik håller hög nivå
Vi söker dig som
Har erfarenhet som kock och gärna från en ledande roll
Är trygg i ditt yrke och gillar att ta ansvar
Trivs med att samarbeta och leda tillsammans med andra
Är strukturerad, lösningsorienterad och stresstålig
Har ett positivt förhållningssätt och bidrar till en stark lagkänsla
Vill vara med och utveckla verksamheten långsiktigt
Vi erbjuder
En viktig ledarroll där ni är två Souschefer som delar ansvaret
Möjlighet att påverka och utveckla kökets arbetssätt
Ett kök med höga ambitioner och stor utvecklingspotential
Härliga kollegor och en stark gemenskap
Trygga villkor och goda möjligheter att utvecklasSå ansöker du
Är du vår nästa Souschef?
Då vill vi gärna höra från dig. Skicka in din ansökan redan idag – vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna ännu en stark ledare till vårt köksteam. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jobb@aurumhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Souschef". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Aurum I Skellefteå Aktiebolag
(org.nr 556217-5736)
Gymnasievägen 12 (visa karta
)
931 57 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aurum i Skellefteå AB, Hotell Jobbnummer
9981900