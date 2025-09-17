Vi söker ytterligare en dietist på heltid till oss på Rehab City Östermalm
Region Stockholm / Dietistjobb / Stockholm Visa alla dietistjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du göra verklig skillnad i människors liv - varje dag?
Rehab City Östermalm ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde, en organisation som värdesätter kreativitet och utveckling.
På Rehab City Östermalm är vi cirka 26 medarbetare bestående av sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktor och administratörer. Vi erbjuder en arbetsplats med kunniga kollegor, gott samarbete, engagemang och högt i tak. Vi har ett tillåtande klimat där alla får ta plats och vårt arbete präglas av arbetsglädje. Vår mottagning ligger centralt i Stockholm på Östermalm. Du kan läsa mer om oss här: Rehab City Östermalm
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde (regionstockholm.se) Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Tjänsten innebär arbete som dietist i primärvårdrehabilitering. Du riktar dig till hela befolkningen och alla åldrar. Vanligt förekommande är patienter med livsstilsrelaterade tillstånd som diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt samt mag-tarmsjukdomar, undernäring och allergi/intolerans. Du träffar patienterna på mottagning, i hemmet eller via video.
Här blir du en del i ett gäng av glada och kompetenta kollegor. På mottagningen har du flera dietistkollegor och vi har ett tätt samarbete mellan våra enheter med regelbundna dietistmöten och workshops. Du arbetar vid behov i team tillsammans med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Är du ny i rollen finns stöd att få från erfarna kollegor.
Arbetet hos oss innefattar bl.a.:
Besök på mottagningen
Hembesök i närområdet (Östermalm, Gärdet, Hjorthagen, Ropsten), vi transporterar oss främst med cykel. Körkort är därför inget krav
Videobesök i Alltid Öppet, möjlighet till distansarbete efter verksamhetens behov
Gruppbehandling
Samverkan med anhöriga, hemtjänst och andra vårdgivare
Studenthandledning
Dokumentation i journalsystemet Take Care
Du behöver känna dig bekväm med att cykla i stadsmiljö.Kvalifikationer
Du är legitimerad dietist och trygg i din roll. Har du tidigare erfarenhet av primärvård, geriatrik eller hemrehabilitering är det meriterande.
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Heltid 100%. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstid måndag-fredag. Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, vilket innebär att du:
Uppskattar variationen mellan självständigt arbete och att vara en del av ett team
Du är social, engagerad och har lätt att skapa kontakter
Delar gärna med dig av din kunskap till både patienter och kollegor
Är bra på att prioritera och organisera ditt arbete samt snabbt ställer om till nya förutsättningar
Övrig information
Då du delvis arbetar i patienters hem kan du inte vara överkänslig mot pälsdjur, rökning, starka dofter och andra allergener som kan förekomma.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab City Kontakt
Viktoria Rönngard, Enhetschef 08-12345558 Jobbnummer
9514342