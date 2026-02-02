Vi söker ytterligare en arbetsterapeut till oss på Team Aktiv PVR
Information om arbetsplatsen
Vi erbjuder dig en arbetsplats med god och utvecklande arbetsmiljö, med kompetenta, positiva och
drivna arbetskamrater, samt närvarande chefer.
Det är viktigt för oss att vi tillsammans förbättrar våra patienters livskvalité. Vi har ett stort engagemang för vårt uppdrag och för oss är det viktigt att vi trivs tillsammans.
Därför erbjuder vi dig en bra introduktion med mentorskap, det är viktigt att vi kan ge dig rätt stöd för att du ska kunna komma in i arbete på ett tryggt sätt.
Vi erbjuder även en utvecklande lärandemiljö, kompetensutveckling, flexibla arbetstider och ett generöst friskvårdsbidragPubliceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vi är 3 arbetsterapeuter på Team Aktiv som arbetar tillsammans med fysioterapeut och dietist.
Som arbetsterapeut inom Primärvårdsrehab träffar du patienter i alla åldrar och med olika typer av
diagnoser. Du möter patienter i deras hem eller på vår mottagning, enskilt eller i team. Hos oss är du som arbetsterapeut en viktig del i rehabiliteringen av våra patienter.
Team Aktiv Primärvårdsrehab har sedan 1995 drivit rehabilitering för befolkningen i Hässelby-Vällingby. Hos oss arbetar 3 arbetsterapeuter, 2 dietister och 8 sjukgymnaster/fysioterapeuter som
tillsammans utvecklar och ansvarar för verksamheten.
Arbetsuppgifterna består bl.a. av:
Aktivitets- och funktionsbedömning/utredning/träning, ge råd och stöd om egenvård.
Utför demensutredning som en del i basal demensutredning i samarbete med husläkare Förskrivning av hjälpmedel och information om produkter och teknik.
Bedömning av bostad och närliggande miljö och miljöinriktade åtgärder som t.ex. bostadsanpassning.
Handrehabilitering individuellt eller vid gruppbehandling som t.ex. Artrosskola.
Samverka med andra vårdgivare, handleda och stödja anhöriga och vårdpersonal, samt handleda studenter. Dokumentation sker i journalsystem Take Care. Kvalifikationer
Du skall vara legitimerad arbetsterapeut med svensk legitimation, det är meriterande om du har arbetat inom Primärvård, har erfarenhet av att dokumentera i journalsystemet Take Care samt har goda kunskaper i svenska o engelska.
Du ska ha B-körkort (manuell växellåda)
Då vi arbetar i patienternas hem så måste du klara av miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• har lätt att samarbeta med dina kollegor, patienter/anhöriga, hemtjänst och andra vårdgivare/aktörer
kring patienten
• är ansvarstagande, ha lätt att arbeta självständigt och strukturerat
• är flexibel, lyhörd och stresstålig
• har en positiv attityd till utveckling och förnyelse av arbetet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vi kommer gå igenom ansökningarna under ansökningstiden och kallar löpande till intervju, därför vill vi gärna att du söker så fort som möjligt.
Välkommen att skicka in din ansökan
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/609". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholms län, Team Aktiv Kontakt
Åsa Christina Degerstedt 0707274480 Jobbnummer
9716254