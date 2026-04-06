Vi Söker Yrkeslärare I Vårdämnen Till Dbgy Stockholm Södra
2026-04-06
Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra startades 2013 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar inom Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet, Vård och omsorgsprogrammet och Barn och fritidsprogrammet med följande inriktningar: juridik, ekonomi, beteende, hälsa och omsorg, akutsjukvård samt pedagogik. Skolan har cirka 850 elever och 54 medarbetare. Vi söker nu yrkeslärare i vårdämnen till vår verksamhet.
Lärare i vårdämnen till Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Södra
Ditt uppdrag
Vi erbjuder nu en tillsvidareanställning på 100% för undervisning i ämnena Omvårdnad, Social omsorg, Räddningsmedicin och Grundläggande vård och omsorg. I tjänsten ingår APL-ansvar, handledarutbildning, vissa administrativa uppgifter, samt mentorskap. Publiceringsdatum2026-04-06Profil
I första hand söker vi dig som är utbildad yrkeslärare i vård och omsorgsämnen och har erfarenhet av gymnasieutbildning eller vuxenutbildning. Det är även meriterande om du har ansvarat för APL och/eller har erfarenhet inom akutsjukvård eller psykiatri Vi söker dig med ett stort personligt engagemang för lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Som lärare är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Om du brinner för undervisning, värnar om elevrelationer och är en engagerad ämneskollega, är du den lärare vi letar efter.
Vi erbjuder
Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi är en FN-certifierad skola som skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. På Drottning Blankas Gymnasieskola samverkar vi och bedriver fortbildning med våra andra systerskolor i Stockholm.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 mån provanställning, såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet. Tillträde är 10 aug 2026 eller enligt överenskommelse. Observera att tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Åsa Walldow på 072-100 27 87 eller mailadress asa.walldow@dbgy.se
.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
