Vi söker Yrkeslärare i Elteknik till Ystad Gymnasium
2025-10-21
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium, vuxenutbildningen samt barn- och elevhälsa. Här jobbar cirka 1100 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och utvecklande skola och barnomsorg.
På Ystad Gymnasium arbetar vi målinriktat med att utveckla vår verksamhet och vi erbjuder undervisning på de flesta gymnasieprogram. På område 5 har vi 6 yrkesprogram: Bygg- och anläggning (BA); El- och energiprogrammet (EE); Fordons- och transportprogrammet (FT); Hotell- och turismprogrammet (HT); Frisör- och stylistprogrammet (FR); och Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL).
Nu söker vi en ny kollega till El- och energiprogrammet!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Vi söker en yrkeslärare inom elteknik på El- och energiprogrammet (EE). Som yrkeslärare på EE kommer du att undervisa elever på vårt nationella program.
Du kommer att ingå i ett arbetslag (EE) där du tillsammans med övriga kollegor skapar en utvecklande studiemiljö för varje elev. Ett nära samarbete med övriga lärare i arbetslaget ser vi som en självklar del i läraruppdraget. Utöver undervisning ingår handledning och mentorskap i dina arbetsuppgifter. Vi arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt med fokus på den enskilde elevens behov och förutsättningar.
En viktig del i uppdraget som lärare är att tydligt kommunicera målen med kursen/utbildningen för elever, vårdnadshavare och personal. Lika viktigt är det att du dokumenterar varje elevs progression och tillsammans med detta även följer upp och utvärderar ditt arbete. I arbetet bidrar du aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för den egna personliga kompetensutvecklingen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är yrkeslärare. Det är önskvärt att du har erfarenhet av undervisning på elprogrammet. Lärarbehörighet och lärarlegitimation är meriterande.
Som lärare i elteknik har du kunskap om, samt praktisk erfarenhet från branschen. Du har ett stort intresse för både undervisning och ungdomar. Du är passionerad i ditt läraruppdrag och tycker att det är roligt att vara lärare. Genom din undervisning lyckas dina elever nå goda studieresultat. Kontakter med elever och vårdnadshavare ser du som en naturlig del i ditt dagliga arbete. Du ser helheten i det pedagogiska uppdraget och du har lätt för att motivera elever till utveckling både kunskapsmässigt och personligt. Du tar del av aktuell forskning och vågar tänka nytt. Samarbete är för dig en naturlig del av arbetet och du tar gärna emot feedback, i syfte att förbättra din undervisning.
Som person är du utvecklingsinriktad och du har god kommunikativ förmåga samt en fallenhet i att se helheter. Du trivs att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Du är en kreativ medarbetare som kan erbjuda eleverna en god lärandemiljö och du har ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tidigare undervisningserfarenhet.
Du har god branschkunskap.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
