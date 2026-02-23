Vi söker yrkesarbetare inom mark- och anläggning
2026-02-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Visa alla jobb hos Sten & Vägarbeten AB i Karlstad
Sten & Vägarbeten är ett av Värmlands största mark- och anläggningsföretag, med rötter som sträcker sig tillbaka till slutet av 1950-talet och i nuvarande regi sedan 1971. Med cirka 50 anställda utför vi större markentreprenader åt kommuner och myndigheter enligt LOU, samt uppdrag för privata aktörer.
Verksamheten är organiserad i flera specialiserade avdelningar för stängsel, större entreprenader och mindre löpande markprojekt, vilket ger oss bred kompetens och gör oss till en komplett och pålitlig partner inom mark och anläggning.
Nu söker vi på Sten & Vägarbeten AB, Mark- och anläggningsarbetare till vår verksamhet i Karlstad.
Vi är en arbetsgrupp med cirka 60 medarbetare, varav 10 tjänstemän och 50 yrkesarbetare. Vi har många spännande projekt på gång och behöver nu förstärka vårt team med flera nya kollegor.
Hos oss blir du en del av ett gott gäng med engagerade och drivna kollegor. Vi arbetar som ett team ute i våra projekt där engagemang och delaktighet är viktigt, där allas kompetens bidrar till våra gemensamma mål och lyckade projekt. Vi arbetar i huvudsak på lokal marknad runt Karlstad, men även i och utanför Värmlands Län, oftast i mindre projekt med relativt kort byggtid.
Om rollen
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och kvalitetsmedveten. Du har ett säkerhetstänk i ditt arbete och vet vikten av att följa rutiner i en bransch med höga säkerhetskrav. Du trivs med att arbeta i team men har också förmågan att ta eget ansvar och driva arbetet framåt. Du är lösningsorienterad, flexibel och uppskattar ett varierande arbete.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som mark- och anläggningsarbetare har du ett brett arbetsområde med varierande uppgifter, som kan inkludera:
Förberedande markarbeten
Sten- och plattsättning
VA-arbeten
Grundläggning och rörläggning
Utsättning och mätning
Finplanering och grönytearbeten
Arbeten inom infrastruktur, såsom vägbyggen och ledningsnätKvalifikationer
Minst 2 års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Yrkesbevis inom mark- och anläggning är meriterande
Erfarenhet av rörläggning är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
B-körkort är ett krav
Rekryteringsprocessen
Vi tillämpar löpande urval för tjänsten. Skicka in din ansökan via länken nedan.
För mer information om företaget, besök www.sten-vag.se.
Välkommen med din ansökan!
Sten & Vägarbeten AB, med lång erfarenhet, är en del av Svea H-koncernen (www.sveah.se). Vi erbjuder heltäckande tjänster inom bygg och anläggning och arbetar brett mot olika kundkategorier. Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Med cirka 90 anställda i koncernen är vår ambition att fortsätta växa och stärka vår position inom Värmland och angränsande län.
