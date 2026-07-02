Vi söker VVS Montör med inriktning Service till Bodafors
Sparc Group AB (publ) / VVS-jobb / Nässjö Visa alla vvs-jobb i Nässjö
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Hos oss i Bodafors blir du en del av ett engagerat team som ansvarar för installation, service och underhåll inom VVS. Du kommer att utföra serviceuppdrag, felsökning, installationer och reparationer hos både privat- och företagskunder. Det kommer även att innebära arbete ute på entreprenader. Tjänsten innebär varierande arbetsdagar där du arbetar ute hos kund, planerar ditt arbete och samarbetar med kollegor för att säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder.Dina arbetsuppgifter
Utföra service, underhåll och reparationer på VVS-system
Nyinstallation av VVS- system
Ge god kundservice och kommunicera lösningar
Säkerställa att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs vid varje uppdrag
Vi söker dig med:
Yrkesutbildning inom VVS
Tidigare erfarenhet av serviceinriktad VVS-arbete
B-körkort
God kommunikativ förmåga på svenska, i tal och skrift
Som person är du
Serviceinriktad och kundfokuserad
Problemlösande, noggrann och ansvarstagande
Du samarbetar lätt och trivs i team, samtidigt som du arbetar lika bra självständigt när uppgiften kräver det
Vi erbjuder
En trygg och utvecklande arbetsplats i en växande koncern. Du erbjuds en varierande tjänst med möjligheter till kompetensutveckling, kollegialt stöd och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Bodafors VVS är en omtyckt arbetsplats och vi jobbar aktivt med vår personal för att de ska trivas hos oss. Att vara en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att alla medarbetare ska trivas är något vi håller högt och hela tiden jobbar med. Vi vill vara det självklara valet när man bestämmer sig för att jobba inom VVS.Om företaget
Bodafors VVS är ett företag med djupa rötter och lång tradition inom VVS-branschen. Verksamheten grundades redan 1936 och har sedan dess utvecklats genom generationer. Bodafors VVS är specialister på installation, service och underhåll inom VVS för både privatpersoner och företag med säte i Bodafors.
Vi levererar noggrant utvalda produkter från ledande tillverkare inom värmepumpar, bioenergi, badrum, kök, solvärme och vattenrening.
Vi är en del av Sparc Group sedan 2024. Sparc Group är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.bodaforsvvs.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7986918-2081607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347), https://sparcgroup.teamtailor.com
571 61 BODAFORS Arbetsplats
Sparc Group AB Jobbnummer
9988520