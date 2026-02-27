Vi söker VVS Montör med inriktning Entreprenad till Erlandsson & Berghs AB
2026-02-27
Är du en skicklig VVS-montör som vill ta nästa steg i karriären?
Vi söker dig som brinner för VVS-yrket och vill bli en del av ett ambitiöst företag med stark framåtanda och stort kundfokus. Vi söker nu en VVS Montör som vill arbeta på vår Entreprenad del. Har du dessutom god teknisk förståelse och värdesätter nära kundkontakt? Då är det här jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Vi söker en engagerad och självgående VVS-montör som vill bli en del av ett växande företag med höga ambitioner. Här får du arbeta med både service och nyinstallationer i projekt av varierande storlek - alltid med kundens behov i fokus. Vi har stor kundvariation och arbetar över hela Storstockholm.
Arbetsuppgifter * Utföra installation, felsökning och service av VVS-system * Arbeta med både nyproduktion och befintliga fastigheter * Samarbeta med kollegor, kunder och underentreprenörer * Planera och utföra arbete självständigt och strukturerat
Vi söker dig som
Minst 3 års erfarenhet som certifierad VS montör
Är självgående, ansvarstagande och serviceintriktad
Har god teknisk förståelse och problemlösningsförmåga
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar
Har B-körkort
Meriterande: Licens för svetsning eller annan specialkompetens
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett bolag med stark framåtanda * Varierande och utvecklande arbetsuppgifter * Ett sammansvetsat team med högt engagemang och god stämningOm företaget
Erlandsson & Berghs är resultatet av en sammanslagning mellan Erlandsson's VVS & Fastighetsservice AB och Berghs Rörteknik AB. Två välrenommerade företag som sedan 2022 är en del av Sparc Group. Vi är ett VVS-företag med spetskompetens inom helentreprenad och fastighetstjänster. Med utgångspunkt i Stockholm erbjuder vi projektledning, installation, underhåll och service för både företag och privatpersoner. Våra tjänster omfattar VVS, svetsteknik (Gas och TIG), fjärrvärme, värmepumpar, varmvattenberedare och allmän VVS-service.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
