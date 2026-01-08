Vi söker VS- Montörer till Rörteknik i Farsta AB

Sparc Group AB (publ) / VVS-jobb / Stockholm
2026-01-08


Vill du arbeta med spännande projekt inom rörteknik tillsammans med engagerade och kunniga kollegor? Till vårt team Rörteknik i Farsta AB i Högdalens industriområde, söker vi nu en driven och strukturerad VS-montör som vill vara med och bidra till hållbara, moderna och kundanpassade installationer.

Publiceringsdatum
2026-01-08

Om tjänsten
Vi söker en driven och självgående VS-montör . I rollen arbetar du med både ombyggnation och nyinstallationer i projekt av varierande storlek. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor, projektledare och kunder, där kvalitet, säkerhet och kundnöjdhet alltid står i fokus. Vi har en bred kundbas och våra uppdrag sträcker sig över hela Storstockholm.
Huvudsakliga Arbetsuppgifter:

Utföra installation, felsökning och service av VS-system

Arbeta med både nyproduktion och befintliga fastigheter

Samarbeta med kollegor, kunder och underentreprenörer

Planera och utföra arbete självständigt och strukturerat

Vi söker dig med
God kunskap om VS-tekniska installationer.

Minst 3 års erfarenhet som certifierad VS-montör

God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga

Meriterande

Licens för svetsning eller annan specialkompetens

Erfarenhet av industri-, sjukhus- eller fastighetstekniska installationer.

Övriga krav:

B-körkort

Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.

Möjlighet att arbeta på projektplatser inom regionen.

Som person
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har ett professionellt bemötande gentemot kunder och kollegor samt tar stolthet i att leverera arbete med hög kvalitet. Du har ett naturligt engagemang för ditt yrke och vill utvecklas tillsammans med företaget.
Vi erbjuder
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter

Stöttande och inkluderande arbetsmiljö med högt engagemang

Kompetensutveckling genom utbildningar och erfarenhetsutbyte

Friskvårdsbidrag

Tjänstepension

Om företaget
Rörteknik i Farsta AB är idag en av de ledande VS-installatörerna i Stockholmregionen. Med en unik samarbetsförmåga bedrivs verksamheten inom installationsbranschen där man erbjuder sina kunder utformning och installation av tekniska rörsystem för värme, kyla, sanitet och medicinska gaser.
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sparc Group AB (publ) (org.nr 559320-0347)

Arbetsplats
Sparc Group AB

Kontakt
Annelie Lindblom
annelie.lindblom@sparcgroup.se
0704903876

Jobbnummer
9674753

