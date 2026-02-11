Vi söker vikarierande socialsekreterare till Myndighet socialpsykiatri
Mölndals kommun / Socialsekreterarjobb / Mölndal Visa alla socialsekreterarjobb i Mölndal
2026-02-11
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Myndighet socialpsykiatri söker nu en ny medarbetare. Enheten består av åtta socialsekreterare, en 1:e socialsekreterare och enhetschef. Enheten är organiserad i ett mottagningsteam och ett uppföljningsteam. Enhetens uppdrag är myndighetsutövning enligt SoL och LSS avseende målgruppen vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar. På enheten finns hög kompetens och stort driv och engagemang för uppdraget. Som medarbetare på enheten har du tillgång till både metodhandledning och processhandledning samt annan kompetensutveckling. Ledarskapet bygger på tillit med utgångspunkt i delaktighet och varje medarbetares förmåga att bidra till positiv utveckling av arbetet på enheten.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker en medarbetare som självständigt kan bedriva myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Tjänsten innebär handläggning av ansökningar/begäran enligt SoL och/eller LSS. Arbetet omfattar att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser. Du verkar för att säkerställa rättssäkerhet för den enskilde och arbetet innebär även att främja utveckling av den enskildes självständighet.
I rollen ingår samverkan med både interna och externa parter. Du kommer också att bidra till och delta i verksamhetens utveckling. Vid behov ingår att föredra ärenden i individutskott.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har likvärdig examen. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av målgruppen socialpsykiatri, funktionshinder.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar. Därtill har du förmågan att vara lyhörd och lyssna på andra i syfte att förstå deras perspektiv/behov och du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem. Du ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
För tjänsten behöver du kunna arbeta effektivt under stress, kunna balansera olika krav och behålla lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och B-körkort.
Vi ser gärna att du kan jobba heltid men det kan vara möjligt att anpassa sysselsättningsgraden till deltid.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi kommer göra löpande urval och kallar till intervju under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Mölndals stad har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305788". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Tf enhetschef
Ariah Farsadyar ariah.farsadyar@molndal.se 031-3152634 Jobbnummer
9737639