Vi söker vikarierande sjuksköterska/gruppchef till Tallgården!
Föreningen Blomsterfonden / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2026-07-23
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Blomsterfonden – för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv – fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram – Blomsterfondenandan – som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
2 plats(er).
Vi söker vikarierande sjuksköterska/Gruppchef till Tallgården
Är du legitimerad sjuksköterska och är nyfiken på att arbeta som chef/ledare? Då har du nu möjlighet att testa på det arbetet som gruppchef och sjuksköterska på Tallgårdens vård-och omsorgsboende. Du kommer genom detta vikariat att få utbildning i arbetsrätt, delta i interna utbildningar och få erfarenhet i ledarskap.
Som gruppchef/sjuksköterska hos oss är du omvårdnadsansvarig och har det övergripande ansvaret för integreringen i HSL och SoL. Du har personalansvar för din undersköterskegrupp och ansvarar för medarbetarnas arbetsledning, arbetsmiljö och att genomföra utvecklingssamtal.
Du rapporterar till verksamhetschefen och sitter i den lokala ledningsgruppen.
Du kommer att möta såväl yrkesmässiga som personliga utmaningar i en utvecklande och lärorik miljö där öppen dialog och medinflytande är en självklarhet.
Tallgårdens äldreboende ligger i Enebyberg i Danderyds kommun med närhet till kollektivtrafik med bussar till/från Mörby Centrym, Täby centrum och Vallentuna.
Kvalifikationer: Leg. Sjuksköterska.
Övriga kvalifikationer: Du behärskar svenska i både tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att samarbeta. Som person är du positiv och ser möjligheter före hinder. Du bidrar till en god arbetsmiljö på arbetsplatsen, är kommunikativ, strukturerad och har förmåga att arbeta såväl självständigt såväl som i team.
Övrigt: Lön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning. Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal. Arbetet är dagtid måndag-fredag samt var 6e helg.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-09-01 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Blomsterfonden
, https://www.blomsterfonden.se/vard-omsorg/aldreboende/aldreboenden/tallgardens-aldreboende/
182 46 ENEBYBERG Arbetsplats
Blomsterfonden, Tallgården Kontakt
Verksamhetschef
Ann Sofie Edin annsofie.edin@blomsterfonden.se +46855594650 Jobbnummer
10009950