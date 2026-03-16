Vi söker vikarierande produktionsplanerare inom skäradebearbetning
Add-Up Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Tidaholm
2026-03-16
Vi söker vikarierande produktionsplanerare inom skärandebearbetning. Rollen innebär planering och daglig styrning i affärssystemet Monitor samt nära samarbete med produktion, inköp och kvalitetsfunktion för att säkerställa leverans, kapacitetsutnyttjande och hög kvalitet i produktionen.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Planera och optimera produktionsflöden för skärande bearbetning utifrån kundorder, materialtillgänglighet och maskinkapacitet med stöd i affärssystemet Monitor.
Genomföra daglig styrning av produktionen: prioritera order, skapa och uppdatera produktionsorder samt följa upp status och avvikelser.
Kommunicera och koordinera med produktionsteam, verkstad, lager och inköp för att säkerställa materialflöde, verktygstillgång och produktionsberedskap.
Följa upp leveranssäkerhet, maskinutnyttjande och ledtider samt initiera åtgärder vid störningar för att minimera stopp och fördröjningar.
Delta i avstämningar och morgonmöten, rapportera nyckeltal och bidra i förbättrings- och förebyggande planering.
Dokumentera förändringar, avvikelser och åtgärder enligt gällande rutiner samt bidra till standardisering av planeringsprocesser.
Krav och kvalifikationer
Erfarenhet av produktionsplanering, gärna inom skärande bearbetning eller mekanisk verkstadsproduktion.
Praktisk erfarenhet och god vana att arbeta i affärssystem/ERP; erfarenhet av Monitor är starkt meriterande.
Förståelse för verkstadsprocesser, verktyg, fixturer och maskinkapaciteter samt förmåga att översätta detta i realistiska produktionsplaner.
God förmåga att prioritera, strukturera arbete och fatta beslut i en dynamisk produktionsmiljö.
Goda kommunikativa färdigheter i svenska, både i tal och skrift, för intern koordinering och dokumentation.
Erfarenhet av att följa upp nyckeltal och använda data för problemlösning och kontinuerliga förbättringar.Dina personliga egenskaper
Du arbetar strukturerat och ansvarstagande, trivs med att ha överblick och att koordinera flera aktiviteter samtidigt. Du är problemlösningsorienterad, kommunikativ och samarbetar väl över funktioner för att säkerställa leverans och kvalitet.
Anställningsvillkor och ansökan
Tjänsten är heltid förlagt under dagtid som vikariat med möjlighet till förlängning eller övergång beroende på verksamhetens behov och kandidatens prestation. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer - skicka din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Add-Up Bemanning AB
521 36 FALKÖPING Arbetsplats
Addup bemanning Jobbnummer
9799848