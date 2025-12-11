Vi söker vikarierande personalhandläggare med inriktning pension
Göteborgs universitet / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-12-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Sektionen för arbetsgivarfrågor är en av tre sektioner vid Personalenheten. Personalenhetens övergripande uppdrag är stödja universitetets ledning, fakulteter och institutioner i arbetet med att stärka universitetets attraktivitet och förmåga till långsiktig kompetensförsörjning genom att vara ett professionellt och samordnat verksamhetsstöd som erbjuder relevanta tjänster inom våra kompetensområden.
Tjänsten som personalhandläggare med inriktning pension är placerad vid sektionen för arbetsgivarfrågor som idag består av 8 medarbetare - kompetenta handläggare, personalspecialister, utvecklingsledare och jurister. Sektionens arbetsfält spänner över flera områden såsom kompetensförsörjning, arbetsrätt, avtal och villkor, lönebildning, omställning, konsultativ rådgivning och fackliga förhandlingar.
Vi söker dig
Med nyfikenhet och intresse för den akademiska verksamhetens villkor och behov bidrar du tillsammans med dina kollegor med relevanta och verksamhetsanpassade tjänster inom HR-området. Vi söker nu dig som vill arbeta administrativt med hantering av pensionsfrågor på universitetet och även bistå med handläggning av pensionsärenden.
Arbetsuppgifter
Som personalhandläggare med inriktning pension medverkar du i enhetens arbete och stödjer processer inom personalområdet. Arbetet som personalhandläggare vid sektionen är varierande och utförs både självständigt och i samarbete med kollegor, chefer och personalhandläggare inom universitet och i kontakt med andra myndigheter.
I rollen som personalhandläggare vid sektionen för arbetsgivarfrågor ingår bland annat arbetsuppgifter som:
• Arbete med pensionsprocesser inklusive pensionshandläggning och pensionsadministration
• Besvarande av frågor och utlämnande av handlingar inkomna i digitalt ärendehanteringssystem
• Administration av kombinationsanställningar som förekommer på universitetet
• Kontroll av löneväxlingsregistreringar
• Beräkning av tjänstetid för utmärkelsen NOR (För Nit och Redlighet i rikets tjänst)
• Rådgivning till chefer och HR-medarbetare i organisationen
Även andra arbetsuppgifter inom sektionen förekommer, tex administration av försäkringar, visst administrativt arbete kopplat till lönebildning samt kvalitetssäkring och uppdatering av webbsidor.
Tillsammans med kollegor arbetar du kontinuerligt med effektivisering, förenkling och där det är möjligt digitalisering av arbetssätt.
Du är också en resurs i sektionens arbete med rådgivning till chefer och personalhandläggare vid institutioner/fakulteter och motsvarande.
Kvalifikationer
Vänligen se kravprofilen på vår hemsida.
Vi erbjuder dig
Det finns gott om stimulerande utmaningar och möjligheter vid Göteborgs universitetet - du får ett spännande och utvecklande arbete i en akademisk miljö som borgar för intressanta samtal och utbyten av idéer.
Du får bra villkor kring semester, tjänstepension och föräldraledighet. Vi strävar efter att medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan under förutsättning av det är möjligt utifrån verksamhetens förutsättningar. För att säkerställa tillgänglighet för medarbetare ser vi att du har din bas i Göteborg med omnejd.
Personalenheten arbetar i lokaler på Rosenlundsgatan 4 och flyttar under 2026 till nya lokaler på Rosenlundsgatan 8.
Anställning
Anställningen är ett vikariat med en omfattning av 100 % (heltid) med placering vid Personalenheten, Göteborgs universitet, Göteborg. Tillträde för anställningen snarast enligt överenskommelse. Anställningen är tidsbegränsad tillsvidare dock längst tom 2026-10-31, eller tills ordinarie befattningshavare är åter i tjänst. Förlängning kan komma att aktualiseras.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta sektionschef Ida Eklöf, ida.eklof@gu.se
, 076-618 31 33.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-12-25
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), http://www.gu.se/ Arbetsplats
Göteborgs universitet Jobbnummer
9639834