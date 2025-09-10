Vi söker vikarierande kundmottagare till HSB i Gävle - kort ansökningstid!
2025-09-10
Är du flexibel och serviceinriktad och vill arbeta med kundmottagning på HSB i Gävle? Då kan du vara den vi söker!
För kunds räkning söker vi nu dig som vill arbeta inom kundmottagning. Du kommer att bemanna både reception, telefon, mail och chatt där du får ta emot frågor som rör boende och medlemskap. Tjänsten är ett vikariat på heltid med stat så snart som möjligt och fram till sista januari 2026. Du kommer att vara placerad på plats i Sundsvall.
Dina arbetsuppgifter blir i huvudsak att ta emot HSBs medlemmars och boendes frågor som rör deras boende och medlemskap. Du kommer att bemanna reception och telefonslinga och hantera inkommande mail och chatt tillsammans med kollegor på flera av kundens olika orter i deras område.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som trivs med att arbeta med service och att ha kunden i fokus. Du har erfarenhet av telefonitjänst, administrativt arbete och är van vid att hantera datorer. Vidare är du en positiv, självständig och serviceinriktad person som är flexibel och har lätt för att samarbeta. Arbetet kräver att du är strukturerad och noggrann. Du har god kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift. Vi förutsätter att du delar kundens värderingar och att ditt agerande gentemot kunder, kollegor och medlemmar utgår ifrån dem. Viktigt att du finns tillgänglig för start omgående och att du kan jobba heltid till och med sista januari.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd till HSB under perioden.
Låter detta som någonting för dig? Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan!
OM FÖRETAGET
