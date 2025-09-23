Vi söker vikarierande kockar till Noblaskolan V. Ingelstad & Vellinge

Academedia Support AB / Kockjobb / Vellinge
2025-09-23


Noblaskolan består av 16 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.

Vikarierande kockar till Noblaskolan V. Ingelstad & Vellinge

På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Vi söker nu kockar som är intresserade av att jobba på våra skolor/förskolor när behovet finns.

Publiceringsdatum
2025-09-23

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet att jobba i kök samt är duktig på samarbeta och vara duktig med relationer till barn och elever.

Vi erbjuder

Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Övrig information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning där man får jobba när behoven finns i vår verksamhet.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Simon Strömberg på Simon.stromberg@noblaskolan.se

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
AcadeMedia Support AB (org.nr 556568-8479)

Arbetsplats
Noblaskolan

Jobbnummer
9522216

