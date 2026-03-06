Vi söker vikarier till sjuksköterskegruppen
Norbergs Kommun / Sjuksköterskejobb / Norberg Visa alla sjuksköterskejobb i Norberg
2026-03-06
, Fagersta
, Avesta
, Hedemora
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norbergs Kommun i Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Är du sjuksköterska och vill arbeta med ett glatt sammansvetsat gäng i Norbergs kommun?
Vi är ett litet team med korta kommunikationsvägar och gedigen kompetens.
Vi har ett omväxlande och givande arbete där vi strävar efter att utvecklas för att möta framtidens kommunala hälso-och sjukvård, kopplat till Nära vård.
Nu söker vi dig som utbildad sjuksköterska, att täcka upp vid ordinarie medarbetares frånvaro.
Hälso- och sjukvårdsenheten i Norbergs kommun består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, undersköterskor och rehab assistent. I teamet arbetar vi alla tillsammans för en god arbetsmiljö och det kollegiala klimatet är mycket bra.
Tjänsten
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet inom äldreomsorg och hemsjukvård. Du bedömer, planerar, utför, utvärderar och dokumenterar hälso- och sjukvårdsinsatserna. Du handleder och arbetsleder omvårdnadspersonalen under dag- och kvällsarbete. I rollen läggs en stor vikt vid ett nära samarbete med andra yrkeskategorier.
Kvalifikationer och kompetenser
Legitimerad sjuksköterska.
För att du ska trivas i rollen behöver du behöver vara självständig, kreativ och kunna ta egna initiativ med stort eget ansvar. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera med andra. Då dokumentation och kommunikation är en stor del av arbetsuppgifterna är det av vikt att du har god datorvana samt kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Meriterande är demenskunskap. B-körkort krävs för tjänsten.Publiceringsdatum2026-03-06Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag
Kommunen tillämpar rökfri arbetstid.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig till HR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs kommun
(org.nr 212000-2072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala sektorn, Hälso- och sjukvårdsgruppen Kontakt
Susanne Linnèr 0223-29031 Jobbnummer
9781445