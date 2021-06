Vi söker vikarier till höstterminen inom skola/förskola - Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-lön, HR-kompetens - Barnskötarjobb i Borlänge

Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-lön, HR-kompetens / Barnskötarjobb / Borlänge2021-06-29Tänk att varje dag få komma till nya arbetsplatser och träffa många härliga kollegor och spralliga barn och ungdomar i Borlänge Kommun.Gillar du att vara flexibel?Vill du samla erfarenheter?Är du ansvarsfull och vill bidra till en värdefull dag för barn och ungdomar?Lägg också till att du själv kan välja vilka dagar och tider du vill arbeta, ja då har vi världens bästa vikariejobb till dig!Du kommer få en inblick i hur det är att arbeta med pedagogik och lärande. Variationen i arbetet är stor och vi kan garantera dig att det aldrig kommer bli enformigt eller långtråkigt. Ena dagen kanske du leder en sagostund på förskolan och nästa dag agerar du idrottslärare eller undervisar i ditt favoritämne, Hur utmanade och roligt låter inte det?Självklart lockar vår värdegrund dig!Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2021-06-29Nu söker vi på bemanningen mot skola/förskola fler ansvarsfulla och modiga personer som vill arbeta som vikarie på våra förskolor och skolor.Som vikarie inom förskolan arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år utspridda på Borlänge kommuns alla förskolor.Du ersätter den ordinarie personalen och deltar i det dagliga arbetet med barnen. Tillsammans med övriga förskollärare och pedagoger arbetar du för att bidra till en värdefull dag för våra barn i Borlänge kommun.Som vikarie inom skolan arbetar du med elever från förskoleklass upp till gymnasiet. Du ersätter den ordinarie personalen och deltar i det dagliga arbetet med eleverna. Arbetet är varierande och du får chans att testa många olika roller. Du kan arbeta som lärare i alla ämnen och årskurser, fritidspedagog och elevassistent. Tillsammans med övriga lärare och pedagoger arbetar du för att bibehålla en god kvalité i skolan.Du bokas på arbetspass efter behov och din tillgänglighet. Många av passen uppstår med kort varsel och bokas på morgonen innan arbetspasset startar. Du kommer att ha tät kontakt med bemanningen som sköter bokningarna av arbetspassen till förskola och skola.Sök jobbet hos oss och var med och bidra till utveckling för våra unga i Borlänge kommun.Vilka krav ställer vi på våra vikarier?För att bli vikarie inom skola/förskola ser vi att du har godkänd gymnasieutbildning alternativt annan utbildning/kunskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt är ett krav.För att arbeta hos oss är det meriterande om du har körkort.För anställning som vikarie inom skola och förskola krävs ett giltigt utdrag från belastningsregistret.För att bli vikarie hos oss tror vi också att du är en:En självständig och ansvarsfull person som bidrar till en värdefull dag för barnen och eleverna. Som vikarie har du en viktig roll!En ersättare för ordinarie personal som förväntas kunna utföra de arbetsuppgifter som ingår. Har en vilja att lära nytt.En engagerad person som visar intresse för jobbet och vågar ställa frågor när det behövs. Har en positiv inställning.En person som är professionell och trevlig i sitt bemötande och har en god kommunikativ förmåga.En flexibel person som ska kunna ta sig till flera olika arbetsplatser i kommunen. Arbetstider, arbetsplatser och uppgifter kan snabbt förändras.Ange i ansökningen vart du är intresserad av att arbeta: skola eller förskolaFör den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.Det hittar du på polisen hemsida:ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Urval sker löpande.TimlönSista dag att ansöka är 2021-08-22Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-lön, HR-kompetens5835957