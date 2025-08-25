Vi söker vikarier till Frösunda Personlig Assistans Sundsvall
2025-08-25
Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent i Sundsvall med omnejd!
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent arbetar du hos en person med funktionsvariation. Där hjälper du till med de saker i vardagen som många tar för givet, till exempel påklädning, ta hand om hemmet, personlig hygien och att delta i fritidsaktiviteter. Du gör stor skillnad och får någon annan persons dagliga liv att fungera.
Vi har kunder i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och jobbet är både varierande och händelserikt. Att varje dag bidra till att en person kan leva sitt liv som den vill tycker vi är världens viktigaste jobb.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt. Oberoende av din ålder, livssituation och bakgrund kan du vara just den assistent vi söker.
Vi ser gärna att du:
har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
kan förstå och göra dig förstådd på svenska.
kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll och helg. Vissa av våra tjänster förutsätter även att du kan arbeta natt.
har erfarenhet av vård och omsorg. (Det är ett plus, men inget krav).
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning
Omfattning: Varierande efter behov
Tillträde: Snarast samt löpande under sommaren
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: pernilla.wikner@frosunda.seanna.johansson@frosunda.seizabell.akerlund@frosunda.se
OBS!! Ansökan sker via länk, ej mail.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
