Vi söker vikarier för heltidsjobb i Luleå Kommun!
2025-11-15
Vi söker dig som brinner för barns utveckling och lärande. Känner du en nyfikenhet av detta yrke eller har du erfarenhet av att vikariera? Då är detta din möjlighet att arbeta heltid som vikarie inom förskola, fritids & grundskola
I förskolan kommer du att möta barn från cirka 1 år till de börjar i förskoleklass. Tillsammans med förskollärare, barnskötare och specialpedagoger skapar du en inspirerande och trygg miljö för barnens lärande och utveckling.
I grundskolan, F-9, kommer du att arbeta med elever i åldrarna 6-16 år och ta ansvar för att leda och genomföra lektioner på egen hand, vilket kräver både flexibilitet och professionalitet. Du kommer att vara en viktig del av ett team bestående av lärare, fritidspedagoger, förskollärare och specialpedagoger för att säkerställa en inkluderande och stimulerande lärandemiljö för eleverna.
Vi erbjuder heltidsanställning fram till 19/12, möjlighet till fortsatt arbete finns från Januari.
Uppdraget innebär att du kommer bli anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult i Luleå kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, dagtid. Vi söker vikarier på heltid för att bemanna korttidsbehoven inom Luleå kommuns förskolor och grundskolor.
DETTA SÖKER VI
• Som vikarie spelar du en viktig roll i att skapa trygghet och glädje i barns och elevers dag.
• Är flexibel, ansvarstagande och trivs att hoppa in där det behövs.
• Har god samarbetsförmåga och ett respektfullt bemötande.
• Arbetet ställer krav på att du som person trivs att arbeta på olika arbetsplatser och har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt.
• Goda kunskaper i Svenska språket.
• Har du körkort och tillgång till egen bil ses detta som positivt då en del enheter ligger utanför centrala Luleå, men är ej ett krav.
• Tidigare erfarenhet från förskola eller pedagogisk utbildning är meriterande men inget krav.
För att vara aktuell för denna tjänst krävs det att du laddar upp minst 2 referenser på din profil och ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ ett redan nu genom länken nedan: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Låter detta intressant? Sök redan idag då vi genomför intervjuer löpande.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare sandra.forsling@studentconsulting.com
