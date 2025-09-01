Vi söker vikarie till Solblommans förskola i Vellinge.
Solblommans Förskola AB / Barnskötarjobb / Vellinge Visa alla barnskötarjobb i Vellinge
2025-09-01
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solblommans Förskola AB i Vellinge
På Solblomman erbjuder vi en trygg och inspirerande miljö där varje barn får den uppmärksamhet och bekräftelse som behövs för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Genom en engagerad och kompetent personal, en inkluderande gemenskap och en kreativ lärmiljö skapar vi förutsättningar för livslångt lärande, nyfikenhet och glädje. Vi arbetar aktivt för att lägga en stabil grund för barnens sociala, emotionella och kognitiva utveckling med hjälp av lek, utforskande och ett nära samarbete med vårdnadshavare. Här på Solblomman präglas allt av värme, respekt och hållbarhet - en plats där alla barn får möjlighet att växa och blomstra.
Solblomman består av fyra avdelningar, två småbarns och två storbarns. Ca 75 barn på hela förskolan.
Vill du bli en del av vårt team? Vi söker dig som är lösningsorienterad och inspirerande, nyfiken och kreativ. Gärna med erfarenhet av att arbeta på förskola.
Vikariat med tillträde 1/10. Tjänsten är på ca 85%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: louise@solblomman.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solblommans Förskola AB
(org.nr 556794-8632)
Frans Gustavsgatan 14 (visa karta
)
235 33 VELLINGE Kontakt
Rektor
Louise Holmberg louise@solblomman.se 0733171019 Jobbnummer
9484835