Vi söker Verkstadsmedarbetare till Ramirent i Falun
Uppskattar du en arbetsplats där teamwork, service och kvalitet står i centrum? Då kan detta vara sommarjobbet för dig. Vi söker nu en engagerad medarbetare till en varierad tjänst inom verkstad och mottagning hos Ramirent i Falun. Här blir du en viktig del av ett sammansvetsat team där man hjälper varandra och där kunden alltid står i fokus. Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Som sommarvikarie hos Ramirent i Falun är du delaktig i hela processen - från första kundkontakt till återlämning av produkten. Rollen är bred och omväxlande, och du arbetar både praktiskt och serviceinriktat.
Arbetsuppgifterna i denna roll innebär framförallt att rengöra och funktionskontrollera våra produkter inför och efter uthyrning. Du kommer även att hantera uthyrningar, ta emot returer, utföra enklare reparationsarbeten och genomföra lättare transporter. I tjänsten förväntas du upprätthålla hög service, bidra till goda kundrelationer och se till att vi håller god kvalitet i vårt sortiment.
Arbetstiderna är dagtid måndag-fredag. Detta är ett sommarjobb som kommer att pågå i mellan 2-4 månader.
Din profil
Vi söker dig som är engagerad, noggrann och har ett naturligt kvalitetstänk. Du trivs i ett team och har ett serviceinriktat förhållningssätt där kunden alltid är i fokus. Du är omsorgsfull både i mötet med kollegor och i hanteringen av maskiner och utrustning.
Vi ser gärna att du har gymnasieutbildning och gärna erfarenhet eller intresse av maskiner, verkstad, bygg, service eller uthyrning. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, har god datavana och innehar B-körkort.
Meriterande är truckkort, körkort för tungt släp, erfarenhet av lastmaskin samt tidigare arbete i verkstad.
Vad vi erbjuder:
Vi erbjuder en stabil och trygg arbetsplats där du får goda möjligheter att utvecklas vidare i din roll. Hos oss möts du av engagerade och trevliga kollegor som bidrar till en välkomnande och positiv arbetsmiljö, där samarbete och trivsel är en självklar del av arbetet. Du blir anställd av HR Dalarna men arbetar hos Ramirent under hela uppdragstiden, vilket ger dig kontinuitet och en chans att verkligen komma in i arbetet och bli en del av teamet på plats.
Välkommen med din ansökan! Vi gör urval löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar därför att du skickar in din ansökan redan idag!
Ramirent grundades 1955 och öppnade då sitt första kundcenter i Finland. Sedan 2019 är företaget en del av Loxamgruppen, som är världens fjärde största maskinuthyrningsbolag. Ramirent har idag verksamhet i nio länder och är marknadsledande i Sverige med omkring hundra kundcenter runt om i landet. I Sverige består organisationen av närmare 1000 medarbetare.
Företagets vision är att leverera oslagbar service inom maskinuthyrning, och missionen "smooth service with a smile" speglar ambitionen att alltid ge det lilla extra. Ramirent strävar efter att förstå kundens behov, oavsett om kunden representerar en mindre entreprenad eller ett större byggföretag, och att erbjuda lösningar som underlättar arbetet. Kundcentren arbetar tätt tillsammans som ett team, vilket gör det möjligt att leverera rätt utrustning i rätt tid oavsett plats i landet, samtidigt som kunder kan returnera utrustningen till vilket kundcenter som helst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
791 77 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort.
HR Dalarna Kontakt
Konsultchef
Helene Söderlund helene@hrdalarna.se 073-0365199
