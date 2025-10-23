Vi söker verkstadsarbetare till Svärdsjö!
Jonsson Rpm AB / Ugnsoperatörsjobb / Falun Visa alla ugnsoperatörsjobb i Falun
2025-10-23
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jonsson Rpm AB i Falun
Jonsson RPM i Svärdsjö söker nya kollegor!
Är du händig, arbetsam och vill jobba med ett trevligt gäng? Jonsson RPM växer med ny efterfrågan och söker nya medarbetare som vill vara med att utveckla företaget.
Om oss på Jonsson RPM
Vi är 15 medarbetare på en mekanisk verkstad i Svärdsjö som etablerades på 1960-talet och arbetar med mekaniska konstruktioner, rullformning av stålprofiler, svarvning och rörbockning.
Om dig
Vi söker dig som är konstruktiv och vill vara en del av att ta Jonsson RPM i Svärdsjö till nästa nivå.
Har du erfarenhet av att arbeta i en mekanisk verkstad tidigare eller studerat industriteknik på gymnasiet är det en fördel. Men det viktigaste är att du gillar att arbeta med positiva kollegor, vill utvecklas och har intresse för konstruktiva idéer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
E-post: info@jonssonrpm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jonsson Rpm AB
(org.nr 556439-7908), http://www.jonssonrpm.se/
Industrivägen 17 (visa karta
)
790 23 SVÄRDSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9571845